Ayacucho FC tomó drástica medida tras fallo de la FPF que lo complica con el descenso

Ayacucho FC hizo público que fueron notificados sobre la derrota de 3-0 decidida por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) después de que Diego Haro determinara la suspensión definitiva del encuentro ante Comerciantes Unidos debido a un presunto lanzamiento de objetos que perjudicó a la terna arbitral.

Ayacucho FC denunciará penalmente a Diego Haro y presentará apelación a la decisión de la FPF

Ante ello, la FPF decidió otorgarle la victoria al cuadro visitante, Comerciantes, y con ello quitarle la posibilidad de obtener 3 puntos, lo cual ahora los perjudica con el descenso de la Liga 1.

En respuesta a esta decisión que cambia toda la tabla de posiciones del fútbol peruano y que salva a Juan Pablo II y al mismo Comerciantes Unidos del descenso, Ayacucho FC decidió tomar varias medidas.

Ayacucho FC denunciará penalmente a Diego Haro por usurpación de la función pública.

Una de las primeras medidas que tomó el cuadro ayacuchano fue denunciar penalmente a Diego Haro, árbitro del encuentro ante Comerciantes Unidos, por usurpación de la función pública y dejaron en claro que llegarán hasta las últimas instancias.

Además, Ayacucho FC interpondrá un recurso ante la Comisión de Apelación de la FPF para que la decisión tomada se anule, ya que creen que están abusando del poder desde la federación.

Ayacucho FC presentará apelación ante la Comisión de la FPF tras polémica decisión de la Liga 1.

Por último, el equipo que representa a Ayacucho en la Liga 1 presentó un video donde expone que Comerciantes Unidos no quería seguir jugando el duelo suspendido por Diego Haro, a pesar de que estaba listo para la reanudación del encuentro.

Hablando futbolísticamente, el equipo ayacuchano, a pesar de estar a nada de caer en la Liga 2, todavía tiene posibilidades de salvar la categoría si logra vencer a Cienciano en Cusco y espera que UTC pierda ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. De esa forma, Ayacucho FC podría quedarse en primera.