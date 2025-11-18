0
EN VIVO
Perú vs. Chile por amistoso internacional

Ayacucho FC hace rotundo pedido a la FPF tras suspensión de partido en la Liga 1: "Exigimos..."

A través de un comunicado, Ayacucho FC pidió a la FPF la resolución del partido suspendido ante Comerciantes Unidos por la Liga 1.

Jasmin Huaman
Ayacucho FC pide resolución de partido suspendido ante Comerciantes Unidos.
Ayacucho FC pide resolución de partido suspendido ante Comerciantes Unidos. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El equipo de Ayacucho FC se encuentra viviendo un angustiante momento en su historia luego de que se suspenda su partido ante Comerciantes Unidos. El equipo ayacuchano está en riesgo de perder la categoría y los tres puntos de este encuentro podrían servir como un respiro para toda la institución.

CD Moquegua es el último ascendido procedente de la Liga 2

PUEDES VER: Con CD Moquegua recién ascendido: conoce los equipos confirmados para la Liga 1 2026

Ayacucho FC emitió un comunicado alegando que todavía se encuentra en la espera de conocer la resolución oficial de la Comisión de Justicia de la FPF tras decretarse el partido ante Comerciantes Unidos como suspendido.

Ayacucho FC exige la resolución de partido suspendido

La insistencia de Ayacucho FC por conocer el pronunciamiento se debe a que los 'Zorros' se llevaron la victoria por 1-0 ante Comerciantes Unidos, y un fallo en contra podría afectarlos gravemente en las posiciones de la tabla.

"Ayacucho FC se mantiene a la espera del pronunciamiento de la Comisión de justicia respecto al resultado del partido disputado contra Comerciantes Unidos, correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura", señalan. Asimismo, agregan que: "Exigimos a la Comisión de Justicia solución inmediata para no perjudicar la participación de nuestro equipo que viene de ganar con la transparencia deportiva como es de público conocimiento".

Ayacucho FC

Ayacucho FC exige la resolución a la FPF.

En el comunicado, Ayacucho FC también hizo énfasis en que durante el partido ante Comerciantes Unidos, el árbitro Diego Haro intentó reanudar las acciones, pero los futbolistas de Comerciantes Unidos se negaron a continuar con el partido y abandonar el campo de juego.

"La terna arbitral y futbolistas de Ayacucho FC esperaron el reinicio de juego en el campo deportivo, donde el árbitro tocó su silbato, en la cual los jugadores de Comerciantes Unidos no se hicieron presentes, abandonando el campo deportivo", indican en el comunicado.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Perú vs. Chile EN VIVO ONLINE GRATIS: resultado 1-0

  2. Perú vs. Chile hoy: alineaciones confirmadas para el partido amistoso

  3. ¡En racha! Álex Valera se luce con gran definición de penal para el 1-0 de Perú ante Chile

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano