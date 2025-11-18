Ayacucho FC hace rotundo pedido a la FPF tras suspensión de partido en la Liga 1: "Exigimos..."

El equipo de Ayacucho FC se encuentra viviendo un angustiante momento en su historia luego de que se suspenda su partido ante Comerciantes Unidos. El equipo ayacuchano está en riesgo de perder la categoría y los tres puntos de este encuentro podrían servir como un respiro para toda la institución.

Ayacucho FC emitió un comunicado alegando que todavía se encuentra en la espera de conocer la resolución oficial de la Comisión de Justicia de la FPF tras decretarse el partido ante Comerciantes Unidos como suspendido.

Ayacucho FC exige la resolución de partido suspendido

La insistencia de Ayacucho FC por conocer el pronunciamiento se debe a que los 'Zorros' se llevaron la victoria por 1-0 ante Comerciantes Unidos, y un fallo en contra podría afectarlos gravemente en las posiciones de la tabla.

"Ayacucho FC se mantiene a la espera del pronunciamiento de la Comisión de justicia respecto al resultado del partido disputado contra Comerciantes Unidos, correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura", señalan. Asimismo, agregan que: "Exigimos a la Comisión de Justicia solución inmediata para no perjudicar la participación de nuestro equipo que viene de ganar con la transparencia deportiva como es de público conocimiento".

Ayacucho FC exige la resolución a la FPF.

En el comunicado, Ayacucho FC también hizo énfasis en que durante el partido ante Comerciantes Unidos, el árbitro Diego Haro intentó reanudar las acciones, pero los futbolistas de Comerciantes Unidos se negaron a continuar con el partido y abandonar el campo de juego.

"La terna arbitral y futbolistas de Ayacucho FC esperaron el reinicio de juego en el campo deportivo, donde el árbitro tocó su silbato, en la cual los jugadores de Comerciantes Unidos no se hicieron presentes, abandonando el campo deportivo", indican en el comunicado.