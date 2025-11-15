- Hoy:
Deportivo Garcilaso firmó contrato con ex Universitario hasta el 2027: "Gran profesional"
Presidente de Deportivo Garcilaso confirmó que el club cusqueño llegó a un acuerdo con exjugador de Universitario y firmó contrato por dos temporadas.
Todos los equipos que aseguraron su participación en la Liga 1 2026 comenzaron a planificar el armado de sus planteles para la próxima temporada. Uno de los clubes que deberá tomar en serio este mercado de pases es Deportivo Garcilaso, que deberá disputar también la Copa Sudamericana.
Tras haber culminado su participación en el Torneo Clausura con el empate ante Universitario, el 'Pedacito del Cielo' ya está enfocado en repotenciar a su equipo y por ello, el presidente del club, Edgar Catunta, sorprendió al anunciar la firma de un importante futbolista que destacó en el cuadro crema hace algunos años.
Ex Universitario firmó contrato con Deportivo Garcilaso
El mandamás del 'Rico Garci' sorprendió a toda la hinchada al dar a conocer que Patrick Zubczuk, golero con pasado en la 'U', firmó la renovación de su contrato tras haber llegado a un acuerdo en el aspecto económico, por lo que seguirá defendiendo el arco cusqueño hasta fines del 2027.
"Zubczuk se queda en el club. Patrick es un gran profesional. Hemos conversado con él, prácticamente se cerró el tema económico. Se va a quedar dos años en el club", señaló el directivo en reciente entrevista con el medio regional El Show Deportivo, siendo el primer jugador de la actual plantilla que extendió su vínculo con la institución.
Video: El Show Deportivo
Patrick Zubczuk estuvo muchos años en Universitario
El guardameta de 30 años es uno de los jugadores surgidos de la cantera de Universitario y que debutó a nivel profesional con el club de Ate en 2016. En sus dos etapas (2016 - 2019 y 2021), disputó un total de 32 partidos, en los que recibió 37 goles y dejó su valla invicta en 12 ocasiones.
Patrick Zubczuk jugó cinco temporadas en Universitario. Foto: Líbero
Patrick Zubczuk: estadísticas con Deportivo Garcilaso este 2025
La renovación de Patrick Zubczuk en Deportivo Garcilaso es más que merecida en su primera temporada en la institución tras su llegada a inicios de año procedente de UTC, y así lo demuestran sus estadísticas: 35 encuentros jugados en Liga 1, con 40 goles encajados y 13 porterías a cero.
