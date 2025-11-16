¡Atención! Racing Club ofreció millonaria suma para fichar a César Inga: "Hay comunicación"

Universitario de Deportes ya empezó a planificar la siguiente temporada de la Liga 1 Perú, donde tendrá la consigna de poder quedarse con el título y lograr el tetracampeonato nacional. No obstante, sus planes pueden verse afectados tras conocerse la posible salida de César Inga ante el interés de Racing Club. En medio de ello, se reveló que ya hay una oferta por el lateral.

César Inga ha mostrado un notable desempeño en las filas de Universitario, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes en el esquema del DT Jorge Fossati y se ha ganado a pulso ser llamado a la selección peruana, encabezando el recambio generacional. Por ello, no resulta extraño que clubes de exterior se interesen en su fichaje.

Racing Club ofreció millonaria suma para fichar a César Inga

Durante el programa 'Fútbol Champán', la periodista Vanessa Almenara reveló nuevos detalles sobre el interés de Racing Club por hacerse con los servicios del lateral crema. Según indicó, el cuadro de la 'Academia' le dará salida a un jugador y ya presentó una oferta por un millón de dólares para firmar César Inga.

Video: Fútbol Champán

"Hay un jugador que se va a ir, es Facundo Mura. Racing Club está buscando por un millón a César Inga, que sería lo que le ha ofrecido al club. Entiendo que ya hay una comunicación entre clubes", reveló la citada comunicadora.

De igual manera, la periodista deportiva señaló que si ya se presentó la oferta es porque también existe comunicación con la dirección deportiva de Universitario. Asimismo, remarcó que el entrenador de Racing Club es Gustavo Costas, un estratega que conoce de primera mano el fútbol peruano tras su paso por Alianza Lima, por lo que seguramente Inga cuenta con grandes referencias en el técnico.

César Inga interesa en múltiples equipos

El periodista Gustavo Peralta reveló que Racing Club no es el único equipo de Argentina interesado en firmar contrato a César Inga. Además, enfatizó que su representante Narciso Algamis también tiene opciones de llevar al lateral al fútbol italiano.

"No es el único club de Argentina, hay otro que se reunirá con el representante para ver las dos posibilidades en Italia", indicó el periodista especializado en tienda crema.