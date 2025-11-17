0

César Inga cerca de dejar la 'U' para migrar a la Liga MX, revela destacado portal internacional

Uno de los jugadores más destacados del tricampeonato de Universitario fue César Inga, quien tiene altas posibilidades de jugar en el fútbol mexicano.

Diego Medina
César Inga tiene contrato vigente con Universitario.
César Inga tiene contrato vigente con Universitario. | Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
Universitario de Deportes alzó el trofeo de la Liga 1 por tercer año consecutivo. Clubes de todo el mundo observan el rendimiento de los futbolistas cremas, quienes son los artífices de estos logros nacionales. Justamente, uno de los que causa mucho interés es César Inga, quien también viene siendo considerado en el once titular de la selección peruana.

Su nivel es de destacar, por lo que ahora el reconocido portal internacional, "Transfermarkt", indica en su sección de fichajes que César Inga tiene probabilidades de que migre al fútbol del exterior, específicamente en la Liga MX de México. De hecho, dos clubes se perfilan a ser su destino para el 2026, por lo que tocará aguardar lo que suceda en este mercado de pases.

César Inga con chances de ir a la Liga MX

El lateral de 23 años es uno de los jugadores claves que tiene el plantel actual de Universitario de Deportes. De hecho, a mediados del 2025 se puso en duda su continuidad en tienda crema ante un presunto interés de Olimpia de Paraguay. Sin embargo, todo quedó estancado y decidió completar la temporada con los 'merengues'.

Ahora, los clubes Monterrey y Pumas UNAM son las dos alternativas que tiene sobre la mesa César Inga, según el portal "Transfermarkt". Lo cierto, es que de parte del agente del futbolista y clubes involucrados no se ha hecho un pronunciamiento oficial, al menos hasta la fecha de hoy, lunes 17 de noviembre.

César Inga, Universitario

Transfermarkt indica que César Inga tiene probabilidades en 2 clubes de México.

¿Cuándo termina el contrato de César Inga con Universitario?

César Inga llegó a Universitario de Deportes a inicios del 2025, proveniente de ADT. El cuadro crema le ofreció un contrato hasta diciembre del 2027, por lo que de haber un interés de un club internacional deberá pagar el costo de traspaso por el tiempo del vínculo contractual que tiene con los 'merengues'.

¿En cuánto está cotizado César Inga?

Recientemente, el portal "Transfermarkt" actualizó los valores de mercado y César Inga es uno de los futbolistas peruanos que ha elevado su cifra considerablemente. Hoy por hoy, el lateral vale 1.5 millones de euros a sus 23 años de edad.

