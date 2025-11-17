Jorge Fossati sorprende al revelar su futuro como entrenador en Universitario: "Me hace dudar de seguir"

Jorge Fossati cuenta con una extensa trayectoria que lo hizo pasar por importantes clubes tanto como entrenador, así como jugador. Su presente es Universitario, pero durante las últimas semanas se habló en gran medida de los rumores sobre su salida de la institución con la que consiguió el tercer campeonato consecutivo.

A pesar de tener contrato con Universitario hasta el 2026, el nombre de Jorge Fossati sonó en los últimos días debido a las posibles propuestas que habría recibido en técnico uruguayo para entrenar a dos equipos en la Liga de México.

Jorge Fossati revela su futuro en Universitario

El futuro de Jorge Fossati es netamente Universitario de Deportes y su objetivo es conquistar el tetracampeonato para pasar a la historia de la institución como uno de los mejores DT que pasó por el club, por si no es el mejor hasta ahora.

Los últimos reportes señalan las ofertas que recibió el técnico para dirigir en México han hecho dudar sobre si seguirá o no, pero lo cierto es que el 'Nono' la tiene clara y solamente se refiere al fin de su época en la 'U' con un posible retiro.

"Es una de las cosas que me hace dudar de seguir o no seguir como entrenador, porque energía gracias a Dios siento", dijo en programa de 'Denganche' al referirse sobre la posibilidad de retirarse debido a las constantes incógnitas que se genera sobre su futuro, y más aún tras haber conquistado el 'tri'.

(Video: Denganche)

¿Jorge Fossati se irá a México?

Desde México se informó sobre el interés que habría despertado Jorge Fossati para dirigir al Nexaca tras la salida de Fernando Gago, así como los Pumas, equipo que cuenta todavía con Efraín Juárez y el nombre de Fossati sonó como alternativa en caso de fallar el proyecto con el DT actual.