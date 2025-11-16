0

Ex Central Córdoba deja categórico mensaje sobre Universitario e ilusiona a hinchas: "Objetivo…"

Universitario de Deportes cuenta con importante futbolista para luchar por el tetracampeonato en la temporada 2026 y dio rotundo mensaje.

Universitario de Deportes buscará el tetracampeonato con figura argentina.
Universitario de Deportes buscará el tetracampeonato con figura argentina.
Se termina el 2025 y Universitario de Deportes logró el tricampeonato del fútbol peruano para alegría de todos sus hinchas. Ahora se enfoca en lo que será la campaña del 2026 donde además de buscar el ‘Tetra’, luchará por pasar los octavos de final de la Copa Libertadores.

En ese contexto, un exjugador de Central Córdoba llamó la atención de los aficionados merengues con unas declaraciones que dio desde Campo Mar a poco de finalizar la Liga 1. El defensa elogió al club crema luego de haber logrado el objetivo por tercer año consecutivo, quedando así en la historia.

Universitario apunta a la temporada 2026 de la Liga 1

Se trata del zaguero Matías Di Benedetto, quien fue parte de una entrevista para el canal oficial de Universitario de Deportes. De acuerdo a una pequeña parte que se mostró en las redes sociales, el defensor crema se refirió a lo que fue el camino para conseguir la meta una temporada más.

“Motivación sobra. Me parece que desde que iniciamos fuimos dando pasos muy grandes hacia adelante, me parece que fuimos de menos a más. Universitario tiene que estar allá arriba y esa era nuestra misión. Y yo me puse esa misión también personal después de tres años. Realmente era un objetivo poner a Universitario en lo más alto a nivel nacional y me parece que lo hicimos”, resaltó.

