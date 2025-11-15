Universitario planifica fecha de la posible salida de César Inga al extranjero: "Vamos a..."

El tricampeonato obtenido por Universitario de Deportes ha hecho que sus jugadores más destacados estén en la mira de otros clubes del exterior. Un caso de ello es el de César Inga, quien ha sonado en los últimos días porque su representante le está buscando equipo fuera del país.

La dirigencia crema sabe perfectamente que el jugador chimbotano puede irse en cualquier momento del club debido a su gran nivel, pero creen que existe un tiempo ideal para poder venderlo al extranjero y ese no es a fines de este 2025. Ante ese panorama, Álvaro Barco reveló la fecha en la que la 'U' debería dejar partir al carrilero izquierdo.

Universitario quiere vender a César Inga a mediados del 2026

El director deportivo del conjunto merengue fue consultado sobre la situación del polifuncional futbolista de 23 años, mencionando que todas son especulaciones y no hay ninguna oferta concreta. Pero lo más importante fue cuando dijo que tanto él como la institución les gustaría venderlo al exterior mitad del 2026 para que pueda disputar la Copa Libertadores con los de Ate y sea su vitrina para que lleguen mejores propuestas por él.

"Todas son especulaciones, información que puede ser efectiva a través del periodismo y de representantes. Es cierto que no hay nada concreto, no hay ninguna conversación en la cual haya estado involucrado un club, pero es mi punto de vista, yo quisiera poder venderlo a mitad de año porque la Libertadores para mí sin duda que es un certamen donde ahí se van a exponer jugadores", declaró a los medios de comunicación tras un evento en el Estadio Lolo Fernández.

Video: Entre Bolas

Universitario quiere sacar provecho de César Inga

En esa misma línea, Barco recalcó que Inga tendrá más oportunidades de jugar con la selección peruana, que sumado a lo que pueda hacer con la 'U' a nivel internacional, puede ampliar sus posibilidades de emigrar. Eso será importante para que el club y el propio jugador puedan sacar mejor provecho para sus intereses.

"En el caso de Inga, seguramente va a tener la opción de jugar más partidos a nivel de selección, así que en un mercado donde es mucho más amplio a mitad de año, sin duda que vamos a poderle sacar, en el buen sentido a las dos partes, mejor provecho", agregó.

Representante de César Inga está buscándole equipo en el extranjero

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el representante Narciso Algamis está reuniéndose con Racing Club de Argentina para ver si se logra materializar una oferta por César Inga. Asimismo, mantendrá conversaciones con un agente para ver las posibilidades en el fútbol italiano.