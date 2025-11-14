Se reveló el jugador que pidió Jorge Fossati para Universitario con miras al 2026: "Lo quiere"

Universitario de Deportes dejó de pensar en el tricampeonato a falta de una fecha para el final del Torneo Clausura 2025, por lo que ahora está ejecutando el plan temporada 2026. El primer paso es el tema de las renovaciones y los fichajes. Sobre ese tema, se reveló que Jorge Fossati pidió a un jugador para que conforme el plantel el próximo año.

Después de un evento realizado en el Estadio Lolo Fernández, el director deportivo del club crema, Álvaro Barco, se refirió a diversos temas sobre la plantilla y sorprendió al mencionar que el entrenador uruguayo quiere que Jairo Vélez siga en el club con miras a la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Además, el directivo de la 'U' señaló que desde la institución están haciendo todo lo que está a su alcance para poder comprar la carta pase del volante ecuatoriano, que llegó cedido al conjunto merengue procedente de la Universidad César Vallejo, pero que es una negociación complicada.

"Vamos a hacer todo lo posible. Tenemos la mejor intenciòn de poder contar con él. Es un jugador que Jorge (Fossati) lo quiere. Es cierto que hay una negociación, no solo con él en términos de renovación, sino también con Vallejo, pero como te repito, vamos a hacer todo el esfuerzo por tenerlo el próximo año", declaró en entrevista con los medios de comunicación

Video: Entre Bolas

Jairo Vélez quiere quedarse en Universitario

El futbolista de 30 años ha manifestado en más de una ocasión su deseo de continuar muchos años más en el elenco estudiantil, pero que pese a lo que él quiera, todo depende de las conversaciones que se den entre los clubes involucrados. Asimismo, mostró su felicidad por haber jugado en un equipo grande.

"Están las intenciones de quedarme, pero estamos esperando que termine el torneo. Depende de ellos, depende más de Universitario que de mi lado. La 'U' es un equipo distinto y es algo que vivo por primera vez. Es un equipo grande, es todo distinto, todo futbolista sueña con llegar a un equipo grande. Estoy muy contento", comentó tras el triunfo sobre Sporting Cristal hace algunas semanas.