Álvaro Barco dejó potente declaración sobre Barcos por su polémica con Valera: "De quién viene"

Han pasado semanas de la obtención del tricampeonato y en Universitario de Deportes han comenzado a referirse sobre episodios que desataron la polémica durante la Liga 1 2025. Uno de los más hablados fue sobre la pelea que tuvieron Álex Valera y Hernán Barcos durante el último clásico de la temporada, las cuales dejaron unas declaraciones del delantero blanquiazul que no gustaron nada en tienda crema.

Uno de los que recientemente se refirió sobre el tema es Álvaro Barco, quien quiso evitar meterse en controversias, pero mencionó que lo que se dijo acerca del goleador de la 'U' hay que tomarlo de quien viene, y con mayor razón si llegan del club de La Victoria. Además, no dudó en destacar al más conocido como 'Nazario'.

"No quiero generar… Tengo que valorar como de quién viene las declaraciones, ¿no? La verdad, y lo único que te puedo decir es que Álex es un profesional espectacular, es un compañero A1 dentro de la institución, así que está por encima de cualquier cosa que puede decir cualquier personaje, y con mayor razón si es que viene de Alianza Lima", declaró a los medios de comunicación.

Video: Entre Bolas

Álvaro Barco se rindió en elogios hacia Álex Valera

En esa misma línea, el director deportivo del conjunto merengue no dudó en elogiar a 'Valegol' porque además de ser tricampeón, ha callado muchas bocas de sus críticos en la selección peruana tras anotarle un golazo a Rusia. Por esas razones, buscan retenerlo para el próximo año, pese a que considere que el atacante de 29 años está para dar el salto al extranjero.

"Ahora es tricampeón, está demostrando que no le pesa la camiseta de la selección y vamos a ver que pasa con Álex. Como yo lo he dicho siempre, él merece estar jugando en otra liga, tiene un potencial inmenso, pero para nosotros es sumamente importante retenerlo porque viene la Copa Libertadores, que para nosotros es sin duda una revancha", agregó.

Álvaro Barco se rindió ante Álex Valera por su actualidad futbolística con Universitario y la selección peruana. Foto: Líbero

¿Qué ocurrió entre Álex Valera y Hernán Barcos?

En el último clásico del 2025, Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por la fecha 7 del Torneo Clausura. En los primeros minutos del encuentro, Barcos y Valera tuvieron un tenso cruce de palabras previo a un tiro libre para los 'Íntimos'. De acuerdo a lo que mencionó el atacante argentino, el jugador de la 'U' le faltó el respeto.

"Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, que creo que defiendo más al país que él. Espero que tenga humildad y aprenda a respetar", declaró el 'Pirata' después de dicho compromiso a GOLPERU.