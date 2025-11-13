0

Hernán Barcos dio rotundo comentario cuando le preguntaron por su 'pelea' con Valera: "Quedó..."

A pesar de un conflicto anterior en el Torneo Clausura, Hernán Barcos fue consultado por Álex Valera, quien viene destacando en la selección peruana, y dio un fuerte comentario.

Luis Blancas
Hernán Barcos habló sobre el conflicto que tuvo con Álex Valera
Hernán Barcos habló sobre el conflicto que tuvo con Álex Valera | Composición: Líbero
Álex Valera está pasando por un gran momento en la selección peruana después de anotar el gol agónico que logró el empate 1-1 ante Rusia en el amistoso internacional FIFA desde San Petersburgo. Sin embargo, en medio de todo esto, quien fue consultado sobre el delantero de la Bicolor fue Hernán Barcos.

Hernán Barcos dio fuerte comentario sobre Álex Valera tras gol con la selección peruana

Tras su salida de los entrenamientos con Alianza Lima, el delantero Barcos fue consultado en primer lugar sobre la aparición de nuevos delanteros en la selección peruana, tales como Ugarriza y Valera, quien marcó un gol.

"No, es importante que los delanteros puedan marcar goles. Nosotros dependemos de los goles, ¿sabes?, y cualquier jugador que esté en la selección quiere marcar goles, ¿sabes?, y esperemos que puedan encontrar otro jugador como Paolo Guerrero en la selección porque realmente lo necesitan", afirmó.

Estas palabras del 'Pirata' destacan de buena forma el momento que viene pasando la selección peruana en búsqueda de encontrar un nuevo delantero que ocupe el espacio que dejó Paolo Guerrero tras su retiro.

Por otro lado, Hernán Barcos también fue preguntado por Álex Valera, con quien tuvo un conflicto en el Torneo Clausura, cuando se enfrentaban en el Clásico Nacional. El delantero de Alianza dijo que el jugador de Universitario no representaba a su selección.

"No he hablado con él, quedó ahí y sirve de experiencia", afirmó el goleador de Alianza Lima ante las cámaras de Entre Bolas y otros medios. Esto quiere decir que para Barcos, el conflicto que tenía con Valera acabó; sin embargo, no lograron conversar ni tener una conversación directa para hacer las paces.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

