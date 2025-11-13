Hernán Barcos dejó tajante mensaje tras la polémica con Carlos Zambrano: "Error..."

Uno de los personajes que ha estado en boca de todos en Alianza Lima ha sido Hernán Barcos, quien en el último encuentro de los blanquiazules contra Los Chankas, protagonizó una acción polémica con Carlos Zambrano, al cual le pidió la cinta de capitán previo a un córner.

Después de muchos días de lo ocurrido, el 'Pirata' rompió su silencio y se refirió por primera vez sobre el tema, aceptando que cometió un error de pedirle el brazalete de mala manera al zaguero central debido a que estaba con la cabeza caliente y revelando que habló con él para expresar sus disculpas.

"Fue un error mío. Estaba con la cabeza un poco caliente se la pedí a Carlos (Zambrano) tal vez de mala manera. Hablé con él, le pedí disculpas. No fue algo importante, pero no tenía necesidad de hacerlo", declaró a los medios de comunicación a su salida de una jornada más de entrenamientos en el predio aliancista en Lurín.

Hernán Barcos se disculpó con Carlos Zambrano por pedirle de mala forma la cinta de capitán. Foto: Carlos Félix / URPI LR

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano?

Cuando el reloj marcaba los 80 minutos de la victoria de Alianza Lima sobre Los Chankas en Andahuaylas el pasado 5 de noviembre, el DT Néstor Gorosito decidió que Barcos ingrese a la cancha en reemplazo de Paolo Guerrero, quien en ese momento portaba la cinta de capitán en su brazo.

Antes de retirarse, el 'Depredador' le dejó el brazalete a Zambrano, quien en el papel es el segundo capitán del plantel 'Íntimo'. Sin embargo, el experimentado futbolista argentino ingresó y lo primero que hizo fue ir al área aliancista para defender un córner rival y pedirle de una mala forma el distintivo al 'Káiser', quien no dudó ni un instante en entregárselo.

¿Cuál es el orden de capitanes en Alianza Lima?

De acuerdo a lo que se pudo conocer en los últimos días, el primer capitán de Alianza Lima este 2025 es Hernán Barcos, mientras que Carlos Zambrano es el segundo en cuestión y Paolo Guerrero es el tercero de la lista para el comando técnico victoriano. Sin embargo, esto puede rotar dependiendo si son titulares o suplentes los jugadores mencionados.