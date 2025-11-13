0
EN VIVO
Portugal vs Irlanda con Cristiano Ronaldo
EN DIRECTO
Francia vs. Ucrania por Eliminatorias

Hernán Barcos dejó tajante mensaje tras la polémica con Carlos Zambrano: "Error..."

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, rompió su silencio y dejó contundentes declaraciones sobre lo ocurrido con Carlos Zambrano y la cinta de capitán ante Los Chankas.

Mauricio Ubillus
Hernán Barcos se refirió a la polémica con Carlos Zambrano por la cinta de capitán en Alianza Lima.
Hernán Barcos se refirió a la polémica con Carlos Zambrano por la cinta de capitán en Alianza Lima. | Composición Líbero
COMPARTIR

Uno de los personajes que ha estado en boca de todos en Alianza Lima ha sido Hernán Barcos, quien en el último encuentro de los blanquiazules contra Los Chankas, protagonizó una acción polémica con Carlos Zambrano, al cual le pidió la cinta de capitán previo a un córner.

Alianza Lima y Godoy Cruz definen el futuro de Alan Cantero para próxima temporada.

PUEDES VER: Godoy Cruz pone rotunda condición a Alianza si quiere quedarse con Alan Cantero para el 2026

Después de muchos días de lo ocurrido, el 'Pirata' rompió su silencio y se refirió por primera vez sobre el tema, aceptando que cometió un error de pedirle el brazalete de mala manera al zaguero central debido a que estaba con la cabeza caliente y revelando que habló con él para expresar sus disculpas.

"Fue un error mío. Estaba con la cabeza un poco caliente se la pedí a Carlos (Zambrano) tal vez de mala manera. Hablé con él, le pedí disculpas. No fue algo importante, pero no tenía necesidad de hacerlo", declaró a los medios de comunicación a su salida de una jornada más de entrenamientos en el predio aliancista en Lurín.

Hernán Barcos, Alianza Lima

Hernán Barcos se disculpó con Carlos Zambrano por pedirle de mala forma la cinta de capitán. Foto: Carlos Félix / URPI LR

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano?

Cuando el reloj marcaba los 80 minutos de la victoria de Alianza Lima sobre Los Chankas en Andahuaylas el pasado 5 de noviembre, el DT Néstor Gorosito decidió que Barcos ingrese a la cancha en reemplazo de Paolo Guerrero, quien en ese momento portaba la cinta de capitán en su brazo.

Antes de retirarse, el 'Depredador' le dejó el brazalete a Zambrano, quien en el papel es el segundo capitán del plantel 'Íntimo'. Sin embargo, el experimentado futbolista argentino ingresó y lo primero que hizo fue ir al área aliancista para defender un córner rival y pedirle de una mala forma el distintivo al 'Káiser', quien no dudó ni un instante en entregárselo.

Video: L1 MAX

¿Cuál es el orden de capitanes en Alianza Lima?

De acuerdo a lo que se pudo conocer en los últimos días, el primer capitán de Alianza Lima este 2025 es Hernán Barcos, mientras que Carlos Zambrano es el segundo en cuestión y Paolo Guerrero es el tercero de la lista para el comando técnico victoriano. Sin embargo, esto puede rotar dependiendo si son titulares o suplentes los jugadores mencionados.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Hernán Barcos dejó tajante mensaje tras la polémica con Carlos Zambrano: "Error..."

  2. Perú vs Chile: cuándo juega, horario y canales para ver el clásico del Pacífico por la fecha FIFA

  3. Piero Cari da el batacazo en Alianza Lima y tiene todo listo para ir a club de Europa: "Destino"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano