Mr. Peet revela por qué la renovación de Hernán Barcos se está aplazando: "Sus deseos..."

Hernán Barcos es uno de los futbolistas más destacados del plantel de Alianza Lima, pero su futuro es incierto en el equipo peruano. Ante esto, Mr. Peet reveló la verdadera razón por la que la renovación todavía no está encaminada con el atacante de 41 años que es uno de los ídolos del cuadro victoriano.

La continuidad de Paolo Guerrero y Hernán Barcos son temas que están en discusión en el mundo de Alianza Lima. Por una parte, ya se tendría todo arreglado para que el 'Depredador' juegue en La Victoria durante todo el 2026; sin embargo, la situación con el 'Pirata' es diferente.

Mr. Peet revela detalles de la renovación de Hernán Barcos

Los hinchas de Alianza Lima se mantienen alertas por conocer el futuro de sus jugadores y entre ellos están Hernán Barcos. El problema principal sería su avanzada edad, pero tanto el 'Pirata' como Guerrero han demostrado que esto no es un problema al momento de hacer goles.

El comentarista deportivo, Peter Arévalo, o mejor conocido como Mr. Peet, reveló en el programa 'A presión' que desde Alianza Lima buscan que ambos se queden, pero lo que no les garantizan es el puesto como titular, ya que también se está en busca de un delantero para la siguiente temporada.

"Hernán es un tipo muy competitivo. Para mí, es ídolo en Alianza, y el tipo quiere seguir jugando. Está perfecto que quiera seguir jugando y trascendiendo, pero sus deseos entran en conflicto con los de Alianza. Por eso, hay una dilatación en el tema de Barcos, mientras que parece que Guerrero la tiene más avanzada", sostuvo.

(Video: A presión)

Durante los últimos días también surgieron los rumores de una posibilidad de que Hernán Barcos deje el club tras recibir ofertas desde el extranjero, pero el atacante argentino tendría intenciones de seguir en Alianza Lima en busca de conseguir finalmente un nuevo título para el club.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su renovación con Alianza Lima?

Sobre el tema de continuar en Alianza Lima, Hernán Barcos fue claro al señalar que busca su renovación con el club blanquiazul. "Uno siempre tiene la ilusión de quedarse. Estamos bien, hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir", indicó.