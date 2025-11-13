- Hoy:
Quinteros llenó de elogios a futbolista que Alianza Lima quiere hasta 2028: "Experiencia"
¡Sorprendente! Henry Quinteros, exjugador de Alianza Lima no dudó en destacar el nivel de un defensa nacional que los íntimos apuntan a firmar hasta la temporada 2028.
Alianza Lima no quiere quedarse de brazos cruzados y en vista que la mayoría de clubes de la Liga 1 empiezan a asegurar a sus principales refuerzos para el 2026, la directiva también contempla la renovación de sus piezas más importantes. En esa línea, el exfutbolista Henry Quinteros opinó tras el empate de Perú vs Rusia y resaltó el nivel de un seleccionado nacional que los íntimos quieren hasta 2028.
PUEDES VER: Alianza Lima avanza en las negociaciones con seleccionado valorizado en medio millón: "Compra"
Henry Quinteros se rindió ante jugador que Alianza Lima quiere hasta 2028
Renzo Garcés, fue titular en el reciente encuentro de preparación de la 'Bicolor' en San Petesburgo. El jugador compartió la zaga del combinado patrio con Miguel Araujo, y en análisis post partido se ganó los elogios del 'Pato' Quinteros, durante el programa de YouTube, 'Denganche'.
En sus declaraciones, el ex León de Huánuco señaló que el defensa de 29 años ha adquirido una mayor destreza jugando en su posición a lo largo de la temporada, más aún, esa jerarquía se ha ido perfeccionando con su desempeño en la Copa Libertadores 2025.
Renzo Garcés es defensa titular con Alianza Lima/Foto: LÍBERO
"Ahora tiene más sangre y la experiencia de jugar la Copa Libertadores. Esas competencias te permiten jugar así este tipo de partidos de selección", manifestó Quinteros.
Números de Renzo Garcés con Alianza Lima en la temporada 2025
El futbolista nacido en Ucayali es titular indiscutible para el DT Néstor Gorosito este 2025. Por ese motivo, de acuerdo a los números, el defensa registra 41 compromisos entre la Liga 1 y Copa Libertadores. Además, en su cuenta personal posee 1 gol, 2 asistencias, y un promedio de 3551 minutos.
Alianza Lima quiere firmar a Renzo Garcés hasta el 2028
Según pudo conocer LÍBERO, la directiva de Alianza Lima tiene como principal objetivo asegurar a uno de sus elementos más importantes en defensa como el zaguero nacional Renzo Garcés hasta la temporada 2028. Vale enfatizar que, su llegada a Matute se dio con miras a la participación de los íntimos en la Liga 1 y Copa Libertadores 2024.
