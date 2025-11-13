- Hoy:
¡Confirmado! Alianza Lima jugará partido frente a equipo italiano en el extranjero
Es oficial. Alianza Lima disputará un encuentro frente a importante club italiano y será fuera del Perú. Conoce todos los detalles a continuación.
En los últimos años, Alianza Lima se ha convertido en un club referente en disciplinas como el fútbol, tanto masculino como femenino, y el vóley, donde es el vigente bicampeón de la Liga Peruana y además participará en el Mundial de Clubes 2025, que se desarrollará íntegramente en Brasil.
Alianza Lima avanza en las negociaciones con seleccionado valorizado en medio millón
A propósito de este certamen, se acaba de confirmar cómo quedaron conformados los dos grupos, por ende, el cuadro blanquiazul ya conoce a sus rivales para el campeonato que se jugará entre el 8 y 14 de diciembre y entre ellos aparece un equipo de nacionalidad italiana.
Alianza Lima Vóley integra el Grupo A junto a Osasco (Brasil), Zhetysu VC (Kazajistán) y Pallavolo Scandicci (Italia). En los próximos días se debe conocer el calendario, con fechas y horarios, que afrontarán las dirigidas por Facundo Morando en tierras brasileñas.
Asimismo, el Grupo B está conformado por Conegliano (Italia), Dentil Praia (Brasil), Zamalek (Egipto) y Orlando Valkyries (Estados Unidos). Los dos primeros de cada serie avanzan a las semifinales.
Alianza Lima ganó a Circolo en la Liga Peruana de Vóley
El último miércoles, Alianza Lima venció 3-0 (25-17, 25-15 y 25-17) a Circolo Sportivo Italiano, en partido adelantado por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley. Las 'íntimas' están jugando algunos encuentros porque en algunas semanas viajarán a Brasil para disputar el Mundial de Clubes.
Alianza Lima Vóley disputará el Mundial de Clubes.
Este domingo 16 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, el elenco victoriano se medirá ante Géminis, en cotejo correspondiente a la fecha 4, y el objetivo es mantenerse como único puntero.
