0
EN VIVO
Portugal vs Irlanda con Cristiano Ronaldo

¡Confirmado! Alianza Lima jugará partido frente a equipo italiano en el extranjero

Es oficial. Alianza Lima disputará un encuentro frente a importante club italiano y será fuera del Perú. Conoce todos los detalles a continuación.

    Wilfredo Inostroza
    Alianza Lima jugará partido ante equipo italiano
    Alianza Lima jugará partido ante equipo italiano | Composición: Líbero
    COMPARTIR

    En los últimos años, Alianza Lima se ha convertido en un club referente en disciplinas como el fútbol, tanto masculino como femenino, y el vóley, donde es el vigente bicampeón de la Liga Peruana y además participará en el Mundial de Clubes 2025, que se desarrollará íntegramente en Brasil.

    Alianza Lima cerca de concretar el fichaje de talentoso futbolista nacional para el 2026

    PUEDES VER: Alianza Lima avanza en las negociaciones con seleccionado valorizado en medio millón: "Compra"

    A propósito de este certamen, se acaba de confirmar cómo quedaron conformados los dos grupos, por ende, el cuadro blanquiazul ya conoce a sus rivales para el campeonato que se jugará entre el 8 y 14 de diciembre y entre ellos aparece un equipo de nacionalidad italiana.

    Alianza Lima Vóley integra el Grupo A junto a Osasco (Brasil), Zhetysu VC (Kazajistán) y Pallavolo Scandicci (Italia). En los próximos días se debe conocer el calendario, con fechas y horarios, que afrontarán las dirigidas por Facundo Morando en tierras brasileñas.

    Asimismo, el Grupo B está conformado por Conegliano (Italia), Dentil Praia (Brasil), Zamalek (Egipto) y Orlando Valkyries (Estados Unidos). Los dos primeros de cada serie avanzan a las semifinales.

    Alianza Lima ganó a Circolo en la Liga Peruana de Vóley

    El último miércoles, Alianza Lima venció 3-0 (25-17, 25-15 y 25-17) a Circolo Sportivo Italiano, en partido adelantado por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley. Las 'íntimas' están jugando algunos encuentros porque en algunas semanas viajarán a Brasil para disputar el Mundial de Clubes.

    Alianza Lima

    Alianza Lima Vóley disputará el Mundial de Clubes.

    Este domingo 16 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, el elenco victoriano se medirá ante Géminis, en cotejo correspondiente a la fecha 4, y el objetivo es mantenerse como único puntero.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

    Lo más visto

    1. ¡Confirmado! Alianza Lima jugará partido frente a equipo italiano en el extranjero

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano