Fossati dio fuerte mensaje a Alianza, Cristal y Melgar tras tricampeonato: "Me tiene sin..."

Jorge Fossati no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre sus rivales de Liga 1; Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar, tras salir tricampeón nacional.

Luis Blancas
Jorge Fossati, técnico de Universitario, dio fuerte comentario sobre Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal
Jorge Fossati, técnico de Universitario, dio fuerte comentario sobre Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal | Composición: Líbero
Universitario de Deportes se prepara para disputar su último partido de la Liga 1 ante Los Chankas en la jornada 19 del Torneo Clausura. En medio de esto, Jorge Fossati fue entrevistado sobre los clubes que compartieron este año hasta el final del campeonato, como por ejemplo Alianza Lima.

Jorge Fossati dio rotundo comentario sobre Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal

A través de una conversación con GOLPERU, Fossati, entrenador de Universitario, habló luego de salir tricampeón nacional de la Liga 1 con contundencia y por gran cantidad de diferencia de puntaje.

En esta entrevista, el estratega uruguayo fue consultado sobre diversos temas que rodean al cuadro merengue, entre ellos sus clásicos rivales: Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar.

"Lo que haga Alianza, Cristal, Melgar, me tiene sin cuidado. Ellos lo hacen defendiendo a su club y eso está bien. El tema es que la gente que está en el medio no tiene que defender a nadie", afirmó.

Jorge Fossati da a entender que comprende el comportamiento de los administradores y personas cercanas a los otros clubes rivales de Universitario.

Sin embargo, lo que no tolera es que haya directivos que tomen decisiones en la Liga 1 que busquen defender a la camiseta de los equipos de los cuales son hinchas.

"Esas cosas son las que a mí me llevan al diablo y si de acá no veo que la peleamos con los dientes con lo que podamos, pero hay que pelear porque no voy a esperar que la gente de Alianza pelee por los derechos de Universitario", concluyó.

Las últimas afirmaciones de Jorge Fossati implican que desde la administración del club Universitario de Deportes siempre estuvieron atentos ante cualquier situación que pudiera perjudicar al equipo en el torneo peruano y obstaculizar su camino hacia el objetivo de lograr el tricampeonato.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

