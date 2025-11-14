Velazco dejó tajante declaración ante rumores de mala relación con Fossati: "En verdad..."

La noticia que remeció los cimientos de Universitario de Deportes en las últimas horas fue sobre las declaraciones del periodista Horacio Zimmermann, que mencionó de una mala relación existente entre Jorge Fossati y Franco Velazco, todo esto ante la posibilidad que tiene el técnico de continuar su carrera en el fútbol mexicano.

Sobre estos dos temas se refirió el administrador del club de Ate con mucha firmeza tras la inauguración de nueva infraestructura deportiva en el Estadio Lolo Fernández. En primer lugar, fue tajante al decir que la continuidad del estratega uruguayo no está en discusión y vienen planificando todo lo que será la temporada 2026.

Franco Velazco negó rotundamente mala relación con Jorge Fossati

Pero eso no fue todo, porque desmintió los trascendidos realizados por el periodista Horacio Zimmerman durante su programa de Youtube, asegurando que esas declaraciones no tienen asidero y lamenta lo que se mencionó sobre el tema. Así lo mencionó en entrevista con el medio Colectivo World.

"En verdad son tonterías. Yo lamento ese tipo de declaraciones. Son trascendidos que no tienen ningún tipo de fundamento. Yo entiendo que la 'U' les haya malogrado el trabajo a los periodistas por haber terminado el campeonato en octubre y que se tengan que ir de vacaciones temprano. A nadie le interesa el segundo puesto y en lugar de estar hablando del último tramo del campeonato, sobre los equipos que todavía tienen aspiraciones en Sudamericana o en Perú 2, 3 y 4 en Libertadores; están más preocupados en inventarse historias con la 'U'", declaró.

Video: Colectivo World

En esa misma línea, Velazco recalcó que en la 'U' hay un principio de unidad en todas sus áreas que han sido importantes para lograr los objetivos trazados y que los comentarios que se hicieron con respecto a una mala relación con el entrenador de 72 años son malintencionados y buscan desunir al grupo.

"Nosotros en el club tenemos un principio de unidad, de familia, que ha sido una de las columnas y el sostén principal para lograr estos objetivos, tanto para disfrutar los buenos momentos como para superar los malos, desde el comienzo de este proceso de recuperación que inició en el 2021. Estos comentarios de malas relaciones son malintencionados, tendenciosos, que buscan generar desunión, desestabilizar esta unidad que tenemos actualmente en el plantel", agregó.

Franco Velazco se refirió sobre el futuro de Fossati en Universitario

Para tranquilidad de los aficionados merengues, el mandamás de Universitario informó que viene trabajando de la mano de Jorge Fossati en un plan de trabajo con miras al mes de diciembre y todo lo que será la temporada 2026, donde los cremas disputarán la Liga 1 y la Copa Libertadores.

"Con respecto al profesor, todo muy bien, estamos en coordinación. Es más, estamos preparando el plan de trabajo de cara a este último mes porque hemos terminado el campeonato con mucha anticipación. Queda todo el mes de diciembre para hacer un plan de trabajo", sostuvo en entrevista con los medios de comunicación.