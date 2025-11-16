Richard Acuña lanzó firme mensaje tras no lograr el ascenso con Vallejo: "Dejamos..."

Se terminó el sueño. César Vallejo no logró ganar en el repechaje a CD Moquegua y seguirá en la Liga 2, generando tristeza en los hinchas y propios futbolistas del elenco trujillano. Tras el pitazo final del árbitro en el Estadio 25 de Noviembre, el presidente del club ‘Poeta’, Richard Acuña, dejó un rotundo mensaje.

Cabe mencionar que hace unas semanas, el equipo dirigido por Jaime Serna perdió en la final ante el FC Cajamarca, pero tuvo una oportunidad más gracias a la repesca. El decisivo partido fue ante el club de Trujillo, quien no pudo superar la llave y terminó despidiéndose del objetivo por 3-2.

César Vallejo se quedó en la Liga 2 para la temporada 2026

“No se dio la final que soñamos, pero este año lo dejamos todo. Gracias a mi familia, a mis amigos y a nuestra hinchada por siempre estar ahí. Nos levantamos, aprendemos y nos preparamos para volver más fuertes y lograr el objetivo de volver a primera. ¡Fuerza Vallejo!”, escribió el directivo en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Richard Acuña en su cuenta de Instagram

El partido por lograr el ascenso fue muy disputado. Jefferson Collazos puso el primero de los locales al minuto 22’ y Eros Montenegro aumentó sobre los 27’. César Vallejo reaccionó con un cabezazo de Joel Quispe a los 37’ y Miguel Cornejo de penal a los 46’. Sin embargo, una gran acción sobre los 67’ de Collazos terminó en gol de José López para el 3-2 final del cuadro de Moquegua y su clasificación a Primera.

¿Cuáles fueron los últimos partidos de César Vallejo en Primera División?