Suspenden dura sanción a Alianza Lima por apagón en la final del 2023 ante Universitario

La final del 2023 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima sigue generando repercusión hasta hoy, especialmente por el recordado apagón en Matute justo después de confirmarse que los cremas serían campeones nacionales. Debido a este incidente, los blanquiazules recibieron una multa de 450 UIT. Sin embargo, el Poder Judicial ha otorgado una medida cautelar que suspende provisionalmente dicho pago en favor del club íntimo.

Poder Judicial suspende provisionalmente sanción a Alianza Lima por apagón en la final del 2023 ante Universitario

El 26 de septiembre de 2025, Alianza Lima presentó ante el Poder Judicial una medida cautelar innovadora para suspender la multa de 450 UIT (equivalente a 2,4 millones de soles) impuesta por Indecopi tras el apagón de luces ocurrido en la final de vuelta contra Universitario, disputada en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria.

El expediente del Poder Judicial que libera provisionalmente a Alianza Lima de la multa de 450 UIT por apagón en la final del 2023 ante Universitario.

Uno de los argumentos presentados por el cuadro blanquiazul es que Indecopi sería un órgano incompetente para este tipo de casos, pues —según su postura— las sanciones deberían ser emitidas únicamente por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). De hecho, fue la propia FPF la que dispuso la suspensión del recinto por un periodo de siete meses.

La resolución que suspende de forma provisional la multa de 2,4 millones de soles a Alianza Lima por el apagón en la final del 2023 ante Universitario.

Tras la apelación presentada por el club, este 21 de noviembre de 2025 el Poder Judicial decidió suspender provisionalmente la sanción impuesta por Indecopi el pasado 14 de julio. Dicha resolución obligaba a Alianza Lima a pagar una multa de 450 unidades impositivas tributarias. Ahora, el pago queda en pausa hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso principal.