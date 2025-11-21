Jugador de ADT confirma acercamiento con Alianza Lima para temporada 2026: "Me llamó 'Franquito'"

ADT busca la tan ansiada clasificación a la Copa Sudamericana por lo que todo el plantel debe estar concentrado en lo que será el último partido del Torneo Clausura. A pesar de ello, un futbolista de la institución reveló que se dieron las primeras conversaciones que lo acercan a convertirse en el gran fichaje de Alianza Lima.

Los Navarro no solamente quieren dar el gran batacazo con la llegada de un delantero de renombre que se convierta en el referente ideal para anotar los goles más importantes en el equipo Íntimo, sino que también buscan incorporar otros futbolistas que han tenido un buen rendimiento este año. Alianza Lima tiene conversaciones avanzadas con jugador de ADT.

Jugador de ADT sería nuevo fichaje de Alianza Lima

D'Alessandro Montenegro, actual jugador de AD Tarma, ha tenido una destacada temporada que ha hecho que su nombre vuelva a sonar en Alianza Lima. Tras los rumores hace unos meses, todo indicaría que su fichaje finalmente se concretará y se convertirá en nuevo refuerzo del cuadro blanquiazul.

"Estuve en Lima haciendo mis terapias. Ahí fue cuando estaba en mi casa, y me llamó 'Franquito'. La verdad que me sorprendió bastante porque yo estaba enfocado en ADT, y pensando siempre en que a fin de año iban a llegar buenas cosas y bueno, se dio. Igual a mitad de año hubo contacto con Alianza, pero no se llegó a un acuerdo, se quedó ahí el tema. Ahora que se volvieron a comunicar conmigo y con mi agencia", señaló Montenegro para el programa de 'A presión'.

(Video: A presión)

Si bien Alianza Lima ha demostrado su interés por tener al jugador entre sus filas, el mismo D'Alessandro Montenegro señaló que también surgieron otras opciones. "Hay otros equipos que están interesados, pero ahorita estoy enfocado en ADT, en cerrar el último partido de la mejor manera", agregó.

¿Cuál es el valor de D'Alessandro Montenegro?

A sus 22 años, el pase del lateral derecho D'Alessandro Montenegro es de 500 mil euros según el portal Transfermarket. Su club actual es el AD Tarma, pero los rumores apuntan a que podría convertirse en el gran fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026.