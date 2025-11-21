Rafael Lutiger reveló si dejará Sporting Cristal tras confirmar interés de Alianza: "Verdad..."

Uno de los futbolistas de Sporting Cristal que había despertado el interés de Alianza Lima casi al término de la temporada es Rafael Lutiger. El defensa vence contrato con la institución rimense este 2025, pero hasta la fecha aún no define su futuro de cara al 2026. En esa línea, el zaguero nacional rompió su silencio y habló sobre un acercamiento con el cuadro íntimo.

Rafael Lutiger confirmó contacto con Alianza Lima

Mediante una reciente entrevista con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes, Lutiger señaló que en esta parte del año es previsible que puedan surgir algún tipo de propuestas, más aún considerando que está cerca de culminar su vínculo con los celestes, sin embargo, en la actualidad permanece enfocado en los Playoffs de la Liga 1 junto al resto del plantel.

Rafael Lutiger habló sobre un acercamiento con Alianza Lima

"Llegó la noticia, la vi y siempre cuando uno termina contrato o ha tenido continuidad surgen algunas ofertas, noticias. Unas son verdad y otras no pero a partir de este momento estoy enfocando en los partidos que se nos viene", sostuvo.

Del mismo modo, el defensa de 24 años precisó que las charlas con los blanquiazules no prosperaron, y agregó que otros elencos también mostraron su interés en un posible fichaje pero nada en concreto.

"Sí, hubo conversaciones pero no llegó a más. En caso hubo intención o no, uno cuando va terminando el contrato va pensando que es lo que viene para la siguiente temporada y con mi representante me comentó la posibilidad de algunos equipos, intenciones pero no llegó a más, quedó como intenciones", acotó.

Rafael Lutiger y sus números con Sporting Cristal esta temporada

Rafael Lutiger viene siendo uno de los futbolistas con mayores minutos este 2025 con Sporting Cristal. En lo que va del año, el canterano rimense registra un gol, de un total de 28 compromisos por Liga 1 y Copa Libertadores. Además, su actual cotización es de medio millón de euros en el mercado tras su presente con el elenco de Paulo Autuori.