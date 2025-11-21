- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Bolivia repechaje
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Rafael Lutiger reveló si dejará Sporting Cristal tras confirmar interés de Alianza: "Verdad..."
¡Atención! El futbolista de Sporting Cristal indicó que tuvo contacto con directivos de Alianza Lima y habló sobre una posible salida de la escuadra rimense. ¿Qué dijo?
Uno de los futbolistas de Sporting Cristal que había despertado el interés de Alianza Lima casi al término de la temporada es Rafael Lutiger. El defensa vence contrato con la institución rimense este 2025, pero hasta la fecha aún no define su futuro de cara al 2026. En esa línea, el zaguero nacional rompió su silencio y habló sobre un acercamiento con el cuadro íntimo.
PUEDES VER: Confirmado: Sporting Cristal definió imponente estadio para afrontar los Playoffs de la Liga 1
Rafael Lutiger confirmó contacto con Alianza Lima
Mediante una reciente entrevista con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes, Lutiger señaló que en esta parte del año es previsible que puedan surgir algún tipo de propuestas, más aún considerando que está cerca de culminar su vínculo con los celestes, sin embargo, en la actualidad permanece enfocado en los Playoffs de la Liga 1 junto al resto del plantel.
Rafael Lutiger habló sobre un acercamiento con Alianza Lima
"Llegó la noticia, la vi y siempre cuando uno termina contrato o ha tenido continuidad surgen algunas ofertas, noticias. Unas son verdad y otras no pero a partir de este momento estoy enfocando en los partidos que se nos viene", sostuvo.
Del mismo modo, el defensa de 24 años precisó que las charlas con los blanquiazules no prosperaron, y agregó que otros elencos también mostraron su interés en un posible fichaje pero nada en concreto.
"Sí, hubo conversaciones pero no llegó a más. En caso hubo intención o no, uno cuando va terminando el contrato va pensando que es lo que viene para la siguiente temporada y con mi representante me comentó la posibilidad de algunos equipos, intenciones pero no llegó a más, quedó como intenciones", acotó.
Rafael Lutiger y sus números con Sporting Cristal esta temporada
Rafael Lutiger viene siendo uno de los futbolistas con mayores minutos este 2025 con Sporting Cristal. En lo que va del año, el canterano rimense registra un gol, de un total de 28 compromisos por Liga 1 y Copa Libertadores. Además, su actual cotización es de medio millón de euros en el mercado tras su presente con el elenco de Paulo Autuori.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90