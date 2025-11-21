¿Se va? Jesús Castillo habló sin filtros sobre su continuidad en Alianza Lima: "Yo solo..."

Jesús Castillo ha retornado a la titularidad con Alianza Lima durante los últimos encuentros y se perfila como titular ante UTC por la última fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, estuvo apartado del plantel durante un gran tramo de la temporada, despertando los rumores de una salida del club por un posible conflicto con el DT Néstor Gorosito. El volante se pronunció sobre su continuidad en el equipo.

¿Qué dijo Jesús Castillo sobre su continuidad con Alianza Lima?

Durante la salida de los entrenamientos de Alianza Lima, Jesús Castillo se detuvo a conversar con la prensa, donde fue consultado por las cámaras de Jax Latin Media y los demás medios presentes, sobre su permanencia en el cuadro de La Victoria para el 2026. Especialmente, tras los múltiples rumores que lo colocan en otros equipos de la Liga 1.

Ante la consulta, el futbolista de 29 años sorprendió a los presente e hinchas indicando que tuvo comunicación con otros equipos para dejar a los 'íntimos'. Sin embargo, fue claro al asegurar que su mente está enfocada en rendir al máximo nivel con Alianza Lima.

Video: Jax Latin Media

"Se dicen muchas cosas, yo solo estoy pensando en Alianza Lima y el partido del domingo. Si hay acercamiento de Sport Boys y de otros equipos pero mi prioridad es Alianza Lima siempre. Mi idea es cerrar bien el torneo", fue la contundente respuesta del volante blanquiazul, disipando todo los rumores de un posible fichaje por un equipo rival.

Jesús Castillo y su rendimiento con Alianza Lima en 2025

Jesús Castillo ha tenido una temporada con altibajos, pues empezó teniendo minutos en los primeros partidos. Sin embargo, a mediados de la temporada quedó relegado del equipo, sin salir en la lista de convocados, hasta los últimos partidos donde volvió a la titularidad. En total, ha disputado 28 partidos con la camiseta blanquiazul este 2025, donde ha brindado 2 asistencias y no desentonó en el mediocampo.

Jesús Castillo ha sido titular en los últimos partidos de Alianza Lima.

Jesús Castillo: ¿Hasta cuándo tiene contrato con Alianza Lima?

De acuerdo a la información de Transfermarkt, Jesús Castillo mantiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre de la temporada 2026. Sin embargo, el volante viene despertando el interés de varios clubes de la Liga 1 tras su gran desempeño en la temporada.