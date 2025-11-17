- Hoy:
- Partidos de hoy
- Emelec vs. Liga de Quito
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿Será Inga? Exjugador de ADT se convirtió en fichaje del Club Atlético Racing de Argentina
Exfutbolista del ADT de Tarma y campeón del fútbol peruano se unirá al Club Atlético Racing. Su buen rendimiento en la Liga 1 llamó la atención de este club argentino.
César Inga está en la órbita del fútbol argentino debido a su gran rendimiento en Universitario de Deportes tras salir tricampeón. Sin embargo, no es el único futbolista peruano que logrará migrar al país vecino, ya que Paolo Fuentes, exjugador de ADT y actualmente futbolista de Alianza Universidad, será nuevo jugador del Club Atlético Racing de Argentina.
PUEDES VER: Deportivo Garcilaso firmó a exfutbolista de Palmeiras de Brasil para jugar la Sudamericana
Exjugador de ADT y campeón de la Liga 1 se convirtió en fichaje del Club Atlético Racing de Argentina
Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, Fuentes es el nuevo jugador del Club Atlético Racing de Córdoba y dejará al descendido a Liga 2, Alianza Universidad de Huánuco.
"El defensor nacional Paolo Fuentes es el nuevo jugador del Club Atlético Racing de Córdoba, equipo que actualmente compite en la Primera Nacional del fútbol argentino", se puede leer en X (anteriormente Twitter).
Paolo Fuentes, exjugador de ADT y campeón de la Liga 1, es nuevo fichaje de Club Atlético Racing de Córdoba.
Al ser uno de los futbolistas más destacados dentro del once, que ahora ya no pertenece a la Liga 1, fue observado por el club argentino y, tras estar convencido de su buen juego, ahora disputará la Primera Nacional B, equivalente a la segunda división de Argentina.
Paolo Fuentes jugó 3 torneos esta temporada 2025 con Alianza Universidad. Logró disputar 1 partido en la Copa Sudamericana. Por otro lado, en la Liga 1, participó en el Torneo Apertura y Clausura, donde en total disputó 22 partidos y anotó únicamente 1 gol.
Cabe afirmar que, aunque los nombres suenen iguales entre el Club Atlético Racing de Córdoba y Racing de Avellaneda, ambos son clubes diferentes. Mientras uno disputa la Liga Profesional Argentina, el otro compite en la Primera Nacional.
La coincidencia es que, al momento de fundarse el club que actualmente compite en la segunda división del fútbol argentino, uno de los miembros fundadores era un hincha acérrimo del equipo de primera.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90