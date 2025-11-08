Es oficial: Sport Huancayo jugará en la Segunda División del fútbol peruano en el 2026

Uno de los clubes más emblemáticos de la Liga 1 en el siglo actual es Sport Huancayo, quien ascendió en el 2009, un año después de haberse fundado, y desde aquel entonces nunca perdió la categoría. Pese a ello, ahora una nueva noticia impactará a sus hinchas debido a que el 'Rojo Matador' jugará oficialmente la Segunda División del Perú (Liga 2) la próxima temporada.

El reglamento de la FPF indica que tres clubes pierden la categoría en la actual campaña. Uno de ellos fue Deportivo Binacional por decisiones extradeportivas y todavía queda por confirmar cuáles serán los otros dos equipos. Queda una fecha para el Torneo Clausura y la tabla de posiciones del Acumulado aún puede moverse. Sin embargo, esa no es la única forma que existe en nuestro balompié para jugar la Liga 2.

Por ello, Sport Huancayo estará en la Segunda División del Perú el 2026 debido a que se consagró campeón de la Liga 3 con su reserva y consiguió el anhelado ascenso. De esta forma, el 'Rojo Matador' hará historia la próxima temporada al convertirse en el primer equipo del fútbol peruano que disputará tanto la Liga 1 como Liga 2. En la máxima división estará su cuadro principal, mientras que en la segunda competirá la ya explicada reserva.

El elenco huancaíno obtuvo la promoción tras empatar 1-1 con Estudiantil CNI en el IPD Huancayo, y gracias a su marcador global de 3-2 logró la hazaña. Ahora el plantel dirigido por el paraguayo Pedro Garay deberá reforzarse para competir la siguiente campaña del fútbol peruano. Eso sí, no puede avanzar hasta la Liga 1 por reglamento, ya que ahí se encuentra su plantel absoluto.

Sport Huancayo en la Liga 1

Sport Huancayo enfrentará a UTC y luego a Cusco FC por las últimas dos fechas del Torneo Clausura 2025. El 'Rojo Matador' está obligado a ganar ambos partidos para intentar clasificar a la Copa Sudamericana 2026, ya que se encuentra en la décima casilla y solo del quinto al octavo lugar acceden a la competición Conmebol.