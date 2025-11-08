Pedro Gallese rompe su silencio y aclara los rumores con Universitario: "Obviamente..."

Es oficial que Pedro Gallese no continuará en el Orlando City y esto confirma que el guardameta peruano tendrá que buscar su futuro en otro equipo; sin embargo, su salida de la MLS no está al 100% confirmada, ya que también se habla de un posible interés por parte del Inter Miami de Lionel Messi. En medio de los rumores, también habló sobre la supuesta llegada a Universitario de Deportes.

La trayectoria de Pedro Gallese bajo el arco de la selección peruana sigue creciendo y su participación en los próximos amistosos ante Rusia y Chile están aseguradas. Su viaje a Perú también lo ayudará a definir su futuro que podría estar en la Liga 1.

Pedro Gallese aclara rumores que lo vinculan a Universitario

El nombre de Pedro Gallese viene sonando con fuerza para ser uno de los fichajes de Universitario para la temporada 2026. A pesar de lo que se dice, el arquero de 35 años fue tajante al señalar que su prioridad está únicamente en mantenerse en el extranjero, pero no dudó en señalar, una vez más, que no le cierra las puertas a nadie.

"Yo declaré que no le cierro las puertas a nadie. Mi prioridad es quedarme en el extranjero, pero no le cierro la puerta a nadie. Si obviamente no aparece algo bueno en el extranjero, me gustaría venir a Perú, vamos a ver, todo a su tiempo", indicó.

(Video: Entre bolas)

Pedro Gallese habla sobre su retiro del fútbol

A sus 35 años, Gallese está en un buen momento de su carrera y su titularidad en el Orlando City es una prueba de ello, además, en la selección peruana no existe nadie que le pueda quitar el puesto. Acerca de su retiro, el emblemático arquero aseguró que todavía le quedan varios años más.

"Yo físicamente me siento muy bien, no te podría decir a que edad pero de 40 para arriba seguro será mi retiro. Por el momento no me está fallando nada, así que andamos bien", sostuvo.