La sorpresiva publicación de la Conmebol ante el tricampeonato de Universitario

La Conmebol estuvo atenta al tricampeonato de Universitario de Deportes y no dudó en reaccionar para sorpresa de todos los hinchas.

Erickson Acuña
Conmebol sorprende con publicación sobre el tricampeonato de Universitario.
Conmebol sorprende con publicación sobre el tricampeonato de Universitario.
En una noche inolvidable para sus hinchas, Universitario de Deportes celebró la obtención del tricampeonato del fútbol peruano en el Estadio Monumental que lució un lleno total. Horas después de este histórico momento, la Conmebol sorprendió a todos los aficionados cremas con una llamativa publicación. 

Rodrigo Ureña y su rotundo mensaje sobre su futuro en Universitario.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña sorprende con categórico mensaje sobre su continuidad en Universitario

Cabe mencionar que el equipo de Jorge Fossati ya había logrado el objetivo de la temporada mucho antes de que culmine el Torneo Clausura debido a su amplia ventaja que le sacó a sus más cercanos perseguidores. Sin embargo, debe cumplir con las fechas que quedan y una de ellas fue ante Deportivo Garcilaso, encuentro por la penúltima jornada que terminó 0-0.

Conmebol y una importante publicación sobre el tricampeonato de Universitario

De acuerdo a sus recientes publicaciones en redes sociales, la Conmebol no dudó en sumarse a los mensajes de felicitaciones para los merengues, quienes la noche del viernes 7 de noviembre celebraron el ansiado título nacional en casa: “¡Felicitaciones, Universitario! Tricampeón del fútbol peruano”.

Dicho mensaje estuvo acompañado de unos particulares emojis y la potente imagen del plantel de la ‘U’ levantando el trofeo de campeón de la Liga 1 2025 ante la algarabía de todos los hinchas que llegaron al recinto deportivo de Ate para lo que fue el último partido del año en casa del club de sus amores.

La publicación de la Conmebol sobre Universitario

La publicación de la Conmebol sobre Universitario

Cabe mencionar que el cuadro crema buscará el tetracampeonato el 2026, año en el que también esperan llegar lejos en la Copa Libertadores luego de haber llegado a los octavos de final en la reciente edición.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura

Con el título de la temporada 2025 en el bolsillo, y luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes deberá cumplir con la última fecha del Torneo Clausura visitando a Los Chankas de Andahuaylas.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

