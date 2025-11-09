Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

El fútbol no se detiene HOY lunes 10 de noviembre. Por el Mundial Sub 17 viviremos vibrantes partidos que prometen cautivar a los amantes del 'Deporte rey'. Además, en Argentina, Colombia, Brasil, Perú y etc, la acción no se detiene. Revisa la programación completa con horarios y canales para que no te pierdas de ningún duelo.

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 15:00 ADT vs. Los Chankas L1 MAX

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17

Horarios Partidos Canales 07:30 Corea del Sur vs. Costa de Marfil DirecTV Sports, FIFA + y DGO 7:30 Suiza vs. México DirecTV Sports, FIFA + y DGO 8:30 Colombia vs. Corea del Norte DirecTV Sports, FIFA + y DGO 8:30 El Salvador vs. Corea del Norte DirecTV Sports, IFA + y DGO 9:45 Honduras vs Indonesia DirecTV Sports, FIFA + y DGO 9:45 Zambia vs. Brasil DirecTV Sports, FIFA + y DGO 10:45 Egipto vs. Inglaterra DirecTV Sports, FIFA + y DGO 10:45 Venezuela vs. Haití DirecTV Sports, FIFA + y DGO

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Partidos Horarios Canales 15:00 Gimnasia vs. Vélez TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN y Disney Plus 17:00 Deportivo Riestra vs. Independiente TyC Sports Internacional, Bet365 y MAX Argentina. 19:15 Argentinos Jrs vs. Belgrano Bet365 y MAX Argentina 19:15 Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Colombia

Hora Partido Canales 19:30 Ind. Medellín vs. Envigado 1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

Hora Partido Canal 19:00 Aucas vs. Delfín Canal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Horarios Partidos Canales 15:00 S. Ameliano vs. 2 de Mayo DirecTV Sports 17:30 Atlético Tembetary vs. Nacional Asunción DirecTV Sports

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.