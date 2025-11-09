0
Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 10 de noviembre: Mundial Sub 17, Liga Argentina, Copa Colombia, Liga 1 y etc.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 10 de noviembre.
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 10 de noviembre. | Composición Líbero
El fútbol no se detiene HOY lunes 10 de noviembre. Por el Mundial Sub 17 viviremos vibrantes partidos que prometen cautivar a los amantes del 'Deporte rey'. Además, en Argentina, Colombia, Brasil, Perú y etc, la acción no se detiene. Revisa la programación completa con horarios y canales para que no te pierdas de ningún duelo.

Suiza vs México se estarán enfrentando en el Mundial Sub-17.

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
15:00ADT vs. Los ChankasL1 MAX

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17

HorariosPartidosCanales
07:30Corea del Sur vs. Costa de MarfilDirecTV Sports, FIFA + y DGO
7:30Suiza vs. MéxicoDirecTV Sports, FIFA + y DGO
8:30Colombia vs. Corea del NorteDirecTV Sports, FIFA + y DGO
8:30El Salvador vs. Corea del NorteDirecTV Sports, IFA + y DGO
9:45Honduras vs IndonesiaDirecTV Sports, FIFA + y DGO
9:45Zambia vs. BrasilDirecTV Sports, FIFA + y DGO
10:45Egipto vs. InglaterraDirecTV Sports, FIFA + y DGO
10:45Venezuela vs. HaitíDirecTV Sports, FIFA + y DGO

Partidos de hoy por la Liga Argentina

PartidosHorariosCanales
15:00Gimnasia vs. VélezTyC Sports Internacional, Bet365, ESPN y Disney Plus
17:00Deportivo Riestra vs. IndependienteTyC Sports Internacional, Bet365 y MAX Argentina.
19:15Argentinos Jrs vs. BelgranoBet365 y MAX Argentina
19:15Independiente Rivadavia vs. Central CórdobaTyC Sports Internacional, Bet365, ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Colombia

HoraPartidoCanales
19:30Ind. Medellín vs. Envigado1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Aucas vs. DelfínCanal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:00S. Ameliano vs. 2 de MayoDirecTV Sports
17:30Atlético Tembetary vs. Nacional AsunciónDirecTV Sports

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

