Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre: programación, horarios y dónde ver
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 10 de noviembre: Mundial Sub 17, Liga Argentina, Copa Colombia, Liga 1 y etc.
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 10 de noviembre. | Composición Líbero
El fútbol no se detiene HOY lunes 10 de noviembre. Por el Mundial Sub 17 viviremos vibrantes partidos que prometen cautivar a los amantes del 'Deporte rey'. Además, en Argentina, Colombia, Brasil, Perú y etc, la acción no se detiene. Revisa la programación completa con horarios y canales para que no te pierdas de ningún duelo.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|ADT vs. Los Chankas
|L1 MAX
Partidos de hoy por el Mundial Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|Corea del Sur vs. Costa de Marfil
|DirecTV Sports, FIFA + y DGO
|7:30
|Suiza vs. México
|DirecTV Sports, FIFA + y DGO
|8:30
|Colombia vs. Corea del Norte
|DirecTV Sports, FIFA + y DGO
|8:30
|El Salvador vs. Corea del Norte
|DirecTV Sports, IFA + y DGO
|9:45
|Honduras vs Indonesia
|DirecTV Sports, FIFA + y DGO
|9:45
|Zambia vs. Brasil
|DirecTV Sports, FIFA + y DGO
|10:45
|Egipto vs. Inglaterra
|DirecTV Sports, FIFA + y DGO
|10:45
|Venezuela vs. Haití
|DirecTV Sports, FIFA + y DGO
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Partidos
|Horarios
|Canales
|15:00
|Gimnasia vs. Vélez
|TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN y Disney Plus
|17:00
|Deportivo Riestra vs. Independiente
|TyC Sports Internacional, Bet365 y MAX Argentina.
|19:15
|Argentinos Jrs vs. Belgrano
|Bet365 y MAX Argentina
|19:15
|Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba
|TyC Sports Internacional, Bet365, ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Colombia
|Hora
|Partido
|Canales
|19:30
|Ind. Medellín vs. Envigado
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Aucas vs. Delfín
|Canal del Fútbol y Zapping
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|S. Ameliano vs. 2 de Mayo
|DirecTV Sports
|17:30
|Atlético Tembetary vs. Nacional Asunción
|DirecTV Sports
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
