¿A qué hora juega Venezuela vs Haití y dónde ver EN VIVO el Mundial Sub 17?
Conoce horario y guía de canales para seguir el partido entre Venezuela vs Haití, por el Grupo E del Mundial Sub 17 Qatar 2025.
Continúa la acción del Mundial Sub 17, que desarrolla en Qatar. Esta vez se nos viene el partido entre Venezuela vs Haití, por el Grupo E, que se juega este lunes 10 de noviembre, desde el Complejo Aspire Zone Pitch N° 9, en Doha.
¿A qué hora juega Venezuela vs Haití?
- Venezuela y Bolivia: 11:45 a.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 10:45 a.m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:45 a.m.
- México: 12:45 p.m.
- Estados Unidos: 10:45 a.m. (Miami y Nueva York) y 7:45 a.m. (Los Ángeles)
- España: 4:45 p.m.
¿Dónde ver Venezuela vs Haití?
El partido será transmitido en Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador y Colombia por la señal de DSports, además de la plataforma DGO. Asimismo, en el resto del mundo, puedes ver este cotejo por la plataforma FIFA+.
Venezuela vs Haiti: previa del partido
La 'Vinotinto' viene de igualar 1-1 ante Egipto en su estreno y espera sumar sus primeros tres puntos para mantenerse con chances de clasificar a los dieciseisavos de final del torneo.
Por su parte, el cuadro caribeño fue apabullado 8-1 en su duelo ante Inglaterra, por lo que una nueva caída podría significar su eliminación del campeonato.
Venezuela viene de empatar ante Egipto.
Recordemos que de acuerdo al formato, los dos primeros de cada grupo avanzan a la siguiente ronda, mientras que también seguirán en competencia los 8 mejores terceros de 12.
