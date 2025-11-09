- Hoy:
¿Dónde ver Colombia vs Corea del Norte y a qué hora juegan por partido del Mundial Sub 17?
Conoce el día, horario y canal de transmisión para ver el partido de Colombia vs Corea del Norte por la fecha 3 del grupo G del Mundial Sub 17.
Momento de ver un partido clave del Mundial Sub 17 entre las selecciones de Colombia y Corea del Norte. Los 'cafeteros' están en la obligación de vencer a una de las revelaciones del certamen FIFA, por lo que no escatimarán en esfuerzos con el fin de estar en las instancias finales que se disputan en el país de Qatar.
¿Cuándo juega Colombia vs Corea del Norte Sub 17?
El partido entre Colombia vs Corea del Norte se juega este lunes 10 de noviembre en el Aspire Zone de Rayán, Qatar. Ambos elencos están en la obligación de sumar tres puntos, por lo que no se guardarán nada en su afán de darle una alegría a sus fieles seguidores.
¿A qué hora juega Colombia vs Corea del Norte por el Mundial Sub 17?
Este cotejo FIFA entre Colombia vs Corea del Norte por el Mundial Sub 17 inicia a partir de las 08:30 horas de Bogotá y Lima (13:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 07:30 horas
- Perú, Colombia, Ecuador: 08:30 horas
- Venezuela, Bolivia: 09:30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 10:30 horas
- España: 14:30 horas
Colombia y Corea del Norte buscan su clasificación a la siguiente ronda.
¿En qué canal ver Colombia vs Corea del Norte por el Mundial Sub 17?
Este encuentro internacional por el Mundial Sub 17 se verá por la señal en vivo de GOL Caracol HD2, Ditu-Canal RCN HD2 y mediante la app del Canal RCN para todo el territorio colombiano. Asimismo, puedes sintonizarlo por DSports (anteriormente DirecTV Sports) para todos los países de Latinoamérica. Si quieres verlo vía streaming lo puedes hacer vía DGO.
Tabla de posiciones del grupo G del Mundial Sub 17
Así va la selección colombiana en el grupo G, en el que necesita ganar a Corea del Norte para asegurar su presencia a la siguiente ronda del torneo FIFA Sub 17.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Corea del Norte
|2
|5
|4
|2. Alemania
|2
|0
|2
|3. Colombia
|2
|0
|2
|4. El Salvador
|2
|-5
|1
