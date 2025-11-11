- Hoy:
Club histórico del Perú perdió en el TAS y jugará en la Segunda División para el 2026
Uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano perdió en el TAS y tomó una radical decisión sobre su futuro como institución deportiva.
La Liga 1 va llegando a su final este 2025 con Universitario de Deportes como tricampeón nacional. Sin embargo, pese a ese dato, el fútbol peruano no para en general y ahora un histórico club sorprendió anunciando que perdió ante el TAS y no jugará la Primera División en el 2026. Te contamos de qué elenco incaico se trata.
Resulta que el popular Carlos Mannucci de Trujillo se encontraba apelando para volver a la máxima categoría del balompié nacional el próximo año, ya que en cancha no logró ascender en la Liga 2 de esta temporada. No obstante, la respuesta del ente internacional fue negativa y así lo hizo saber la institución deportiva mediante sus redes sociales.
"El Club Carlos Mannucci informa que hemos sido notificados con la parte dispositiva del laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que rechaza nuestro recurso. Los fundamentos serán analizados cuando sean formalmente comunicados. La actual junta directiva iniciará el proceso para trasladar la posta a una nueva conducción de manera ordenada, transparente y con pleno resguardo del patrimonio e identidad del club", indicó en un comunicado.
El comunicado de Carlos Mannucci.
"Hacemos un llamado a inversionistas y empresarios nacionales e internacionales, que estén dispuestos a ponerse la camiseta, respetar y cuidar la institución", agregó Carlos Mannucci. De esta forma, la escuadra de Trujillo viene buscando socios estratégicos para volver a la Liga 1 en un futuro no tan lejano.
Requisitos de Carlos Mannucci a empresarios
Estos son los requisitos que deben tener las propuestas:
- Asumir integralmente la situación patrimonial del club (activos y pasivos, tangibles e intangibles).
- Presentar un proyecto sólido de mediano y largo plazo, con buenas prácticas de gobierno corporativo, cumplimiento y transparencia.
- Preservar y potenciar el desarrollo deportivo y formativo, la marca y el vínculo con la comunidad.
