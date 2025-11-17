0

Jairo Vélez habló sobre Universitario y su futuro tras el no ascenso de César Vallejo: "Hay..."

Jairo Vélez decidió hablar sobre su futuro en Universitario de Deportes luego de la no ascensión a la Liga 1 por parte de César Vallejo

Luis Blancas
Jairo Vélez rompió el silencio y reveló su futuro en Universitario tras el no ascenso de César Vallejo
Jairo Vélez rompió el silencio y reveló su futuro en Universitario tras el no ascenso de César Vallejo | Composición: Líbero
Jairo Vélez es uno de los jugadores más destacados del plantel de Universitario de Deportes que salió tricampeón del fútbol peruano. Sin embargo, su futuro en el club es incierto debido a que el jugador está a préstamo desde César Vallejo. En medio de esta incertidumbre, el volante rompió su silencio para aclarar el panorama.

Jairo Vélez fue consultado sobre si dejará Universitario tras el no ascenso de César Vallejo

En una entrevista con el portal 'Jax Latin Media', Vélez fue preguntado sobre su permanencia en Universitario de cara a la Liga 1 del 2026. Su respuesta generó más incertidumbre que claridad.

"Estamos ahí, viendo si se da o no se da. Me quiero quedar en Universitario, pero hay que esperar para ver lo que pasa", afirmó el volante que, al día de hoy, pertenece a César Vallejo.

Las palabras de Vélez reflejan que todavía no ha conversado sobre la opción de compra con Universitario de Deportes, pero que tiene el deseo de quedarse para buscar ganar el tetracampeonato.

Cabe destacar que con el no ascenso del cuadro trujillano a la Liga 1, el cuadro crema tiene la opción de hacer la compra del pase de Jairo Vélez, a quien todavía le queda un año de contrato con Vallejo.

En caso de que Universitario ya no desee contar con los servicios del mediocampista ecuatoriano nacionalizado peruano, tendrá que retornar a su club y disputar la Liga 2.

Es importante afirmar que Vélez está tasado en 600 mil euros y su valor ha ido en ascenso luego de que fichara por César Vallejo y su rendimiento siga mejorando en Universitario de Deportes.

