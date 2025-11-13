Ayacucho FC lanza fuerte mensaje en medio de la lucha del descenso por la Liga 1: "Abusivo"

Uno de los hechos insólitos que se vivió en la Liga 1 fue la suspensión del partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos. El cuadro de los 'zorros' estaba a cuatro minutos de llevarse la victoria por la mínima diferencia, pero el árbitro Diego Haro suspendió el encuentro tras reportar lanzamiento de objetos de los aficionados.

Luego de casi una semana de este incidente, la Liga 1 y FPF no han emitido una decisión respecto al resultado del partido, por lo que Ayacucho FC se ha pronunciado mediante un comunicado sobre lo que viene atravesando desde que se confirmó su presencia en Primera División.

Por si fuera poco, el conjunto ayacuchano aclara que no se ha respetado la normativa de la Liga 1 en cuanto a partidos suspendidos, ya que se debe jugar pasada las 24 horas o, en su defecto, concluir el resultado con el marcador parcial. Un hecho que aún no se concreta, ya que se sigue evaluando todos los informes y reportes que se vivieron en Ayacucho.

"Venimos sufriendo constantes maltratos por parte de la FPF, los cuales se acrecentaron después de obtener justicia definitiva en la jurisdicción constitucional sobre nuestra participación en la Liga 1. […] Inexplicable y extrañamente el árbitro principal no cumplió con subir su informe del partido ni bien concluido los hechos. […] Contrariamente después de más de 48 horas recién elevó su informe en la cual sospechosamente ha omitido registrar todo el procedimiento de reinicio realizado y la renuncia del equipo Comerciantes Unidos […] Evidentemente estaría tratando de favorecer al club que no quiso reiniciar el partido", se lee en el comunicado.

Comunicado de Ayacucho FC.

Ayacucho FC exige que se respete el 1-0 ante Comerciantes Unidos

El conjunto de Ayacucho FC cierra su comunicado al expresar firmemente que se respete el resultado de 1-0, tal cual lo indican las normativas de la Liga 1 2025. Pone en alerta a las máximas autoridades en que se cumpla lo estipulado en medio de la lucha por no descender de categoría.

"Ayacucho FC hace firme llamado a la FPF obrar conforme a Reglamento y respete el resultado deportivo obtenido en cancha, asimismo hacemos llamado a la hinchada ayacuchana, a las autoridades y población en general a estar vigilantes de lo que pueda suceder en los próximos días y hagamos respetar al Club Ayacucho FC que viene siendo objeto de trato abusivo y discriminatorio", concluye.