Figura de Alianza Lima se despide del club y confirma su destino para el 2026: "En el extranjero"
El año de competencia terminó en Alianza Lima en todas sus disciplinas y de manera sorpresiva, una de sus figuras anunció su salida del club.
En Alianza Lima están enfocados en lo que será el inicio de la temporada 2026 tras haber dado por culminado todos los partidos en sus diferentes disciplinas futbolísticas. El club empieza a armar lo que serán los equipos el próximo año, pero la despedida de una de sus figuras tomó por sorpresa a la hinchada.
Aunque el 2025 no terminó de la mejor manera para Alianza Lima en la Liga 1, el equipo femenino sí consiguió dejar el nombre del club en alto y consiguió el bicampeonato tras vencer a Universitario de Deportes en el marcador global. Las blanquiazules alzaron el título una vez más frente a sus rivales de toda la vida. Sin embargo, no todo es felicidad en el equipo íntimo y es que una de sus jugadoras más destacadas se despidió.
Figura de Alianza Lima anuncia su salida del equipo
En medio de las celebraciones por el bicampeonato y sumar un nuevo títulos, la arquera de Alianza Lima, Maryory Sánchez, sorprendió con unas declaraciones para José Varela donde revela que fue su último año en el club y que está buscando llegar a una liga en el extranjero.
"La verdad, probablemente sea mi último año en Alianza. Feliz de salir bicampeona y vamos a ver qué me depara el próximo año, pero lo ideal es salir al extranjero y feliz de terminar de esta manera mi paso por Alianza Lima", sostuvo la guardameta que ha sido una de las piezas fundamentales para la obtención del nuevo título.
(Video: José Varela)
¿En qué equipos jugó Maryory Sánchez?
La destacada arquera de Alianza Lima pasó por importantes equipos antes de su llegada a La Victoria, entre los que se destacan Millonarios, América de Cali y Academia Sport JC. Ahora, tras consagrarse bicampeona, buscará nuevo retos en el exterior.
