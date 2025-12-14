Figura de Alianza Lima se despide del club y confirma su destino para el 2026: "En el extranjero"

En Alianza Lima están enfocados en lo que será el inicio de la temporada 2026 tras haber dado por culminado todos los partidos en sus diferentes disciplinas futbolísticas. El club empieza a armar lo que serán los equipos el próximo año, pero la despedida de una de sus figuras tomó por sorpresa a la hinchada.

Aunque el 2025 no terminó de la mejor manera para Alianza Lima en la Liga 1, el equipo femenino sí consiguió dejar el nombre del club en alto y consiguió el bicampeonato tras vencer a Universitario de Deportes en el marcador global. Las blanquiazules alzaron el título una vez más frente a sus rivales de toda la vida. Sin embargo, no todo es felicidad en el equipo íntimo y es que una de sus jugadoras más destacadas se despidió.

Figura de Alianza Lima anuncia su salida del equipo

En medio de las celebraciones por el bicampeonato y sumar un nuevo títulos, la arquera de Alianza Lima, Maryory Sánchez, sorprendió con unas declaraciones para José Varela donde revela que fue su último año en el club y que está buscando llegar a una liga en el extranjero.

"La verdad, probablemente sea mi último año en Alianza. Feliz de salir bicampeona y vamos a ver qué me depara el próximo año, pero lo ideal es salir al extranjero y feliz de terminar de esta manera mi paso por Alianza Lima", sostuvo la guardameta que ha sido una de las piezas fundamentales para la obtención del nuevo título.

(Video: José Varela)

¿En qué equipos jugó Maryory Sánchez?

La destacada arquera de Alianza Lima pasó por importantes equipos antes de su llegada a La Victoria, entre los que se destacan Millonarios, América de Cali y Academia Sport JC. Ahora, tras consagrarse bicampeona, buscará nuevo retos en el exterior.