0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Alavés por LaLiga
EN VIVO
Sporting Cristal vs Cusco FC por la vuelta de los playoffs

Figura de Alianza Lima se despide del club y confirma su destino para el 2026: "En el extranjero"

El año de competencia terminó en Alianza Lima en todas sus disciplinas y de manera sorpresiva, una de sus figuras anunció su salida del club.

Jasmin Huaman
Figura de Alianza Lima se despide del club tras nuevo logro.
Figura de Alianza Lima se despide del club tras nuevo logro. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

En Alianza Lima están enfocados en lo que será el inicio de la temporada 2026 tras haber dado por culminado todos los partidos en sus diferentes disciplinas futbolísticas. El club empieza a armar lo que serán los equipos el próximo año, pero la despedida de una de sus figuras tomó por sorpresa a la hinchada.

Jugador de Alianza Lima se despide del club tras no renovar contrato

PUEDES VER: Jugador de Alianza Lima se despide del club tras no renovar contrato para el 2026: "Injustamente"

Aunque el 2025 no terminó de la mejor manera para Alianza Lima en la Liga 1, el equipo femenino sí consiguió dejar el nombre del club en alto y consiguió el bicampeonato tras vencer a Universitario de Deportes en el marcador global. Las blanquiazules alzaron el título una vez más frente a sus rivales de toda la vida. Sin embargo, no todo es felicidad en el equipo íntimo y es que una de sus jugadoras más destacadas se despidió.

Figura de Alianza Lima anuncia su salida del equipo

En medio de las celebraciones por el bicampeonato y sumar un nuevo títulos, la arquera de Alianza Lima, Maryory Sánchez, sorprendió con unas declaraciones para José Varela donde revela que fue su último año en el club y que está buscando llegar a una liga en el extranjero.

"La verdad, probablemente sea mi último año en Alianza. Feliz de salir bicampeona y vamos a ver qué me depara el próximo año, pero lo ideal es salir al extranjero y feliz de terminar de esta manera mi paso por Alianza Lima", sostuvo la guardameta que ha sido una de las piezas fundamentales para la obtención del nuevo título.

(Video: José Varela)

¿En qué equipos jugó Maryory Sánchez?

La destacada arquera de Alianza Lima pasó por importantes equipos antes de su llegada a La Victoria, entre los que se destacan Millonarios, América de Cali y Academia Sport JC. Ahora, tras consagrarse bicampeona, buscará nuevo retos en el exterior.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. ¿Nuevo fichaje? Ex Botafogo luce camiseta de Sporting Cristal con contundente mensaje: "Corazón"

  2. Dejó la 'U' en busca de nuevos retos y ahora se despide de su club: "Me llevo los mejores recuerdos"

  3. Sporting Cristal da la sorpresa e incorpora a ex Universitario para impacto de hinchas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano