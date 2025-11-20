- Hoy:
Ex 'Potrillo' de Alianza Lima tiene todo acordado para jugar en Los Chankas hasta 2027
El exjugador que pasó por la cantera de Alianza Lima olvida su pasado íntimo y ahora será jugador de Los Chankas hasta la temporada 2027 de la Liga 1, en busca del título nacional.
Alianza Lima es uno de los equipos peruanos que tiene las mejores canteras, lo cual se puede evidenciar con distintos futbolistas que lograron demostrar gran talento durante su carrera profesional. En esta ocasión, un ex Potrillo que jugó en la reserva del club íntimo sigue destacando en la Liga 1, y por eso tiene todo acordado para jugar en Los Chankas hasta el 2027: Estamos hablando de Oshiro Takeuchi.
Excanterano de Alianza Lima tiene todo acordado para jugar en Los Chankas hasta 2027
A través de su cuenta de X, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León informó sobre la renovación que tendrá Takeuchi con Los Chankas por dos años más.
"Oshiro Takeuchi tiene un acuerdo con Los Chankas para renovar hasta fines de 2027. Jugó de extremo, carrilero y junto al 9 en Los Chankas la presente temporada en Liga 1", se puede leer en la red social.
Oshiro Takeuchi, exjugador de Alianza Lima, renovó con Los Chankas hasta 2027.
Oshiro Takeuchi, quien empezó su carrera futbolística en Alianza Lima en 2014, ya lleva más de 10 años jugando en el fútbol profesional, destacando en diversos clubes peruanos, siendo uno de los últimos el cuadro de Andahuaylas.
Es por eso que, luego de haber sido fichado en 2023 desde Carlos Stein, el ex Potrillo ha brillado en Los Chankas esta temporada 2025.
El extremo derecho de 31 años jugó el Torneo Apertura y Clausura, en donde tuvo un total de 30 apariciones y logró marcar 5 goles importantes para que el equipo siga en la primera división.
Oshiro Takeuchi ahora tendrá la oportunidad de seguir demostrando en Los Chankas y lograr que el club cumpla sus objetivos, siendo uno de ellos clasificar a un torneo internacional como la Copa Libertadores o la Sudamericana.
