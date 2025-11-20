0

Manco dio rotundo comentario sobre delantero que interesa a Alianza Lima: "No estoy convencido"

Alianza Lima está interesado en un delantero con gran potencial para el fútbol peruano; sin embargo, Reimond Manco no está convencido sobre el fichaje y ha dado un rotundo comentario.

Luis Blancas
Reimond Manco criticó al posible 9 que desea Alianza Lima
Reimond Manco criticó al posible 9 que desea Alianza Lima | Composición: Líbero
Alianza Lima está en la búsqueda de un nuevo futbolista para potenciar la delantera en la temporada 2026. Sin embargo, desde diversos sectores aliancistas han comenzado a expresar sus opiniones sobre los posibles intereses del equipo. Durante su transmisión en vivo, Reimond Manco fue consultado sobre la posible contratación de Adrián Balboa y no dudó en dar su opinión de manera contundente.

Adrián Balboa no saldrá de Racing Club para ir a Alianza Lima.

Reimond Manco dio fuerte comentario sobre Adrián Balboa, 9 que interesa a Alianza Lima

Manco, fiel a su estilo, utilizó su programa 'A la cama con el Rei' para comentar sobre la llegada de Balboa a Alianza desde Racing Club de Avellaneda.

Si bien es cierto, para el exfutbolista aliancista 'Rocky', es un gran jugador y, sobre todo, delantero, no lo convence de lograr superar el nivel de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Video: MANCO TV

"No me disgusta, porque si llega, lo aplaudo y le deseo el mayor de los éxitos, ya que de repente el hombre se desata y hace 30 goles. Siento que tiene la capacidad de jugar en un grande de Perú, pero no estoy convencido de que sea el '9' que Alianza necesita, ya que tienes a Paolo y Hernán", afirmó.

A su vez, analizó el juego de Adrián Balboa y cómo suele moverse en la cancha y en el área rival, ya que, según cree, su rendimiento es muy similar al de Guerrero. Por lo tanto, para Reimond Manco no sería un gran fichaje como tal.

adrian balboa alianza lima

Adrián Balboa es del interés de Alianza Lima, pero desde Argentina afirman que la oferta fue rechazada.

"Ciertas características de Rocky hacen que sea diferente a Paolo Guerrero, pero comparten similitudes en muchos aspectos de su juego. A diferencia de Rocky, que aporta potencia, desgaste y diagonales que puede marcar. Alianza no tiene un jugador con esas características, pero no es tan distinto a Paolo Guerrero. Si Alianza busca un delantero, debe tener atributos diferentes a los de Paolo", concluyó.

Si bien es cierto, la última información que llegó desde Argentina es que Racing Club rechazó la oferta de préstamo por Adrián Balboa hecha por Alianza Lima, ya que, según el periodista Germán García, solo aceptarán la compra del 100% del pase del delantero.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

