Selección peruana cayó en ranking FIFA, pero supera a todos los equipos que juegan repechaje

La selección peruana no pudo ante su similar de Chile y tras la derrota 2-1 en Sochi, también se vio afectada en su ubicación en el ranking FIFA, donde ahora se sitúa en el puesto 52, cayendo hasta tres posiciones. El panorama parece sombrío con miras al proceso del Mundial 2030.

Sin embargo, una situación curiosa es que la 'Bicolor' tiene una mejor ubicación que los seis equipos que disputarán el repechaje intercontinental al Mundial 2026 (no se cuenta los europeos). Es decir, si Perú hubiese accedido a esta instancia, hubiera accedido directamente a la final.

Estos son los equipos que jugarán la repesca, junto a su posición en la última actualización del ranking FIFA: República Democrática del Congo (56°), Irak (58°), Jamaica (70°), Bolivia (76°), Surinam (123°) y Nueva Caledonia (149°).

Recordemos que la selección peruana terminó en el puesto 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026 y después de dos procesos, se quedó sin siquiera acceder a la respeca.

Selección peruana

¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana?

Perú solo tiene confirmado el amistoso ante Bolivia el 21 de diciembre, que lo disputarían los futbolistas agremiados en Chincha. Se espera que en los próximos meses se anuncien otros rivales con miras a las fechas FIFA del 2026.