Bolivia se enfrenta a Surinam: fecha, llaves y formato del repechaje para el Mundial 2026

¡Atención! Este jueves, se realizó el sorteo de los playoffs intercontinentales desde Zurich, Suiza en el que la selección boliviana acaba de conocer que deberá verse las caras frente a Surinam en la Fase 2 del torneo. De superar esta ronda, el equipo de Óscar Villegas jugará su pasaje al Mundial de Norteamérica 2026 frente a Irak.

La 'Verde' arrancará los Playoffs rumbo a la Copa del Mundo 2026 contra un país que viene de quedar como uno de los mejores segundos de su confederación. Por ello, el elenco altiplánico no puede dejar nada al azar si quiere conseguir su boleto para la cita deportiva de la FIFA.

Bolivia se enfrentará a Surinam en la llave 1 del repechaje intercontinental

Así quedó definido el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

LLAVE 1 | Nueva Caledonia vs Jamaica: el ganador vs República Democrática del Congo

LLAVE 2 | Bolivia vs Surinam: el ganador vs Irak

Rivales del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026/Foto: X CNF Zone

Por su ubicación en el ranking FIFA, la selección boliviana tendrá que jugar una ronda preliminar contra Surinam. En esa línea, solo si, la 'Verde' elimina a su próximo rival, podrá batirse a duelo con Irak que espera por su oponente. Mientras que, en la siguiente llave, Congo se enfrentará con el ganador de Nueva Caledonia vs Jamaica.

Repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo se juega?

Hay que recordar que, entre el lunes 23 y martes 31 de marzo de 2026 deberá disputarse el repechaje intercontinental rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Oficialmente, se tuvo conocimiento que las sedes elegidas para estos vibrantes compromisos serán: Guadalajara y Monterrey en México.

Las eliminatorias se jugarán a partido único y los dos ganadores se clasificarán para el Mundial 2026. Bajo ese escenario, la 'Verde' ya empieza a ilusionarse con volver a una máxima cita deportiva de la FIFA, desde su última participación en 1994.