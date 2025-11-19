Ex Universitario hace historia con su selección tras clasificar al Mundial: "Nunca perdí la fe"

El fútbol tiene historias que emocionan a más de uno. Alberto 'Chiquitín' Quintero se perdió el Mundial de Rusia 2018 por una lesión (la primera Copa del Mundo de Panamá), pero lejos de amilanarse, el atacante luchó y el martes 18 de noviembre, ese esfuerzo trajo sus frutos: llevó a su selección a la Copa del Mundo 2026.

Panamá ganó a El Salvador y logró su pase al Mundial 2026. Alberto Quintero es parte importante en este proyecto y en plena celebración no dudó en pronunciarse sobre este hito.

"Feliz porque Dios es justo. Yo nunca perdí la fe ni la esperanza. Estaba trabajando bien en mi club, se me da la oportunidad de venir, y desde que llegué se lo dije al grupo, mucha fe, no pierdan la esperanza, que vamos a ir directo", indicó Alberto Quinteor a Deportes RPC.

Luego, 'chiquitín' contó que nunca perdió la fe en conseguir el resultado que les permita acceder a la Copa del Mundo. Necesitaban que Surinam no gane su duelo ante Guatemala (cayó 3-1).

"Nunca perdí la fe, le puedes preguntar a cualquier compañero. Les dije: 'Surinam es el único equipo que no a 'flateado', el único equipo que no ha jugado con presión, le tocaba jugar con presión', tenían que ganar, nosotros sabíamos que teníamos que ganar en casa, ya después podía pasar cualquier cosa, pero siempre con fe, Surinam perdió, siempre pensé en el profesionalismo de Guatemala y así lo hicieron", expresó.

Alberto Quintero y su paso por Universitario

El 29 de enero de 2017, Universitario confirmó el fichaje de Alberto Quintero procedente de Lobos BUAP. Si bien su incorporación al cuadro crema desató cierta duda por parte de los hinchas, con el paso del tiempo, el panameño se ganó la confianza de los fanáticos.

Formó parte de la 'U' hasta finales del 2022. Estuvo seis años en el cuadro crema. En el 2020 llegó a la final nacional, pero perdió contra Sporting Cristal, quedando subcampeón.

En total, con el conjunto estudiantil disputó 175 partidos y anotó 33 goles. Ganó el Torneo Apertura 2020. Tras dejar Universitario firmó con Cienciano y luego pasó CD Plaza Amador de Panamá.