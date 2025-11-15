- Hoy:
El inesperado mensaje de Hernán Barcos a Guillermo Viscarra tras ser capitán con Bolivia
El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, llevó la cinta de capitán de la selección boliviana en amistoso ante Corea del Sur y Hernán Barcos se pronunció.
La selección boliviana de Guillermo Viscarra continúa con su preparación para lo que será el repechaje al Mundial 2026. Por ello, enfrentó a Corea del Sur en un partido amistoso disputado en la ciudad de Daejeon que terminó en derrota para el conjunto del Altiplano por 2-0.
Tras el encuentro, el guardameta de Alianza Lima compartió una publicación en su cuenta de Instagram de lo que fue esta experiencia en tierras asiáticas. Como era de esperarse, generó diversas reacciones de inmediato por parte de los usuarios, siendo el mensaje de Hernán Barcos el que captó la atención.
Guillermo Viscarra captó la atención en redes sociales
“¡Gracias Corea, por la cálida bienvenida, la gran hospitalidad y el ambiente increíble!”, escribió el popular ‘Billy’ en su red social donde mostró imágenes de dicho partido en el que llevó la cinta de capitán. Un detalle que no pasó desapercibido para el ‘Pirata’, quien dejó un comentario: “Grande capitán”.
El experimentado delantero blanquiazul demostró el gran respeto y admiración que tiene con su compañero de equipo con el que ya lleva casi un año de convivencia en el plantel. Ahora, volverán a juntarse para seguir en la lucha por lograr el ansiado segundo lugar del acumulado y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de manera directa.
