Paolo Guerrero dio rotundo mensaje tras el título de Universitario en Matute: "Todavía..."
¿Molesto? Paolo Guerrero dejó el estadio de Matute mientras Universitario era premiado tras superar a Alianza Lima en el Torneo Clausura.
Alianza Lima no pudo ante Universitario en la final de vuelta del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina y dejó pasar la oportunidad de coronarse como bicampeón automáticamente. Tras el partido disputado en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Paolo Guerrero captó la atención.
Y es que al igual que Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Eryc Castillo, el ‘Depredador’ llegó a Matute para presenciar este compromiso y alentar a las dirigidas por el entrenador José Letelier. Como era de esperarse, el goleador histórico de la selección peruana no pudo evitar los autógrafos y fotos.
¿Qué dijo Paolo Guerrero tras el título de Universitario ante Alianza Lima?
Luego de finalizado el partido, y mientras los hinchas comenzaban a abandonar el recinto deportivo, el periodista José Varela pudo conversar brevemente con Paolo Guerrero, quien amablemente no dudó en dejar un rotundo mensaje después de la derrota: “Todavía falta. Arriba Alianza”.
(Video: José Varela)
Como se recuerda, en el duelo de ida de la final del Torneo Clausura ambos equipos igualaron sin goles en Campo Mar, por lo que la llave quedó abierta para el choque de vuelta en Matute. Las blanquiazules debían aprovechar su localía para cerrar la temporada y evitar dos partidos más por el título nacional; sin embargo, no terminó como esperaban.
Ahora, Alianza Lima y Universitario volverán a enfrentarse en dos encuentros de ida y vuelta buscando al ganador del año. En el caso del conjunto victoriano, el bicampeonato.
Universitario vs Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025
Los partidos de la definición de la Liga Femenina 2025 entre Universitario y Alianza Lima están programados para el domingo 7 y sábado 13 de diciembre. Esto debido a que en la última semana de noviembre se jugará la fecha FIFA y la selección peruana enfrentará a Chile en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco por la Liga de Naciones de la categoría.
