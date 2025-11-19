Peña dio contundente opinión sobre fallo de Jairo Concha con la selección peruana: "Un error..."

La selección peruana sufrió un duro revés al sufrir una remontada por 2-1 ante Chile en el último amistoso internacional. La jugada clave del partido fue el error que cometió Jairo Concha en el centro del campo y terminó conllevado al segundo gol de la 'Roja'. Ante esto, Sergio Peña, jugador de Alianza Lima, sorprendió al pronunciarse sobre las criticas por el fallo del volante crema.

Jairo Concha ha sido uno de los jugadores más criticados tras la derrota de la selección peruana en Sochi, luego de que cometiera un error en la salida de balón y se mostrara falto de ideas en la creación de juego del combinado nacional.

Sergio Peña dio contundente opinión sobre fallo de Jairo Concha

Durante la salida de los entrenamientos de Alianza Lima, Peña fue interceptado por las cámaras de Jax Latin Media y otro medios presente, y fue consultado por su opinión sobre las duras críticas de los hinchas contra Jairo Concha, luego del grosero error que desencadenó la derrota de la 'Bicolor', así como su bajo rendimiento en el partido.

Al respecto, el volante de Alianza Lima sorprendió al salir en defensa de Concha y aseguró que siempre se es muy critico por estos errores, pero que le puede suceder a cualquier jugador. Asimismo, recordó el notable rendimiento que ha mostrado Jairo Concha en esta temporada, pidiendo que se le lapide solo por un error.

Video: Jax Latin Media

"Siempre se le critica por lo mismo, pero creo que hoy en día genera más el morbo o la mala información. Creo que Jairo (Concha) ha hecho un año increíble, ha sido campeón con Universitario, donde ha sido uno de los conductores. El error que cometió Jairo lo puede cometer cualquiera. Si cometía ese error cuando se iba ganando 3-0, no lo cuentan, un error decisivo, pero son jugadas que cualquiera los puede cometer", expresó el volante blanquiazul.