El firme mensaje de Jesús Castillo tras terminar el Torneo Clausura con Alianza: "Estoy..."

Alianza Lima y UTC se enfrentaron por la última fecha del Torneo Clausura 2025 en un partido que terminó 3-0 a favor de los blanquiazules. Tras el pitazo final del árbitro en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, el futbolista Jesús Castillo se pronunció ante las cámaras de L1 MAX.

El mediocampista del cuadro ‘íntimo’ fue elegido como una de las figuras del partido en el que el equipo de Néstor Gorosito quedó en el tercer lugar de la tabla del acumulado y ahora enfrentará a Sporting Cristal en los playoffs para definir al rival que chocará contra Cusco FC por Perú 2.

¿Qué dijo Jesús Castillo tras el partido de Alianza Lima ante UTC?

“Tengo contrato. Estoy pensando en acabar bien el año. ¿Quién no quiere estar en Alianza Lima?", respondió a la periodista Ana Lucía Rodríguez al ser consultado sobre su continuidad. Cabe recordar que en las últimas semanas, el jugador fue tendencia por rumores que lo colocan fuera del plantel.

Asimismo, se refirió a lo que fue el encuentro ante el elenco cajamarquino en el que terminaron con un jugador menos luego de la expulsión de Carlos Zambrano. Jesús Castillo resaltó que nunca dejaron de atacar en busca del triunfo en un Matute que lució con gran número de hinchas.

“Ha sido un partido importante, sabíamos que teníamos que sacar los tres puntos. Salimos decididos a ganar el partido desde el primer minuto y gracias a Dios se pudo dar. Con un jugador menos a veces es difícil atacar, pero creo que nunca dejamos de intentar”, comentó el mediocampista.