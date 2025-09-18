Partidos de hoy EN VIVO, viernes 19 de septiembre: programación, horarios y dónde ver

0
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 19 de septiembre. Horarios y guía de canales para ver los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos de hoy, viernes 19 de septiembre
Sigue los partidos que se realizarán HOY viernes 19 de septiembre. Tenemos acción en las principales ligas de Europa, como la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 y etc. En Argentina, Colombia y Uruguay también hay acción.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
13:30Stuttgart vs St. Pauli ESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
14:00Real Betis vs. Real SociedadDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45Lyon vs AngersDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
13:45Lecce vs. CagliariDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Campeones CAF

HorariosPartidosCanales
9:00Dadje vs. Al Ahly Tripoli
10:00Aigles du Congo vs. Rivers United
10:00Wiliete vs. Young Africans
11:00African Stars vs. Vipers

Partidos de hoy por la Copa Confederaciones CAF

HorariosPartidosCanales
7:00Walayta Dicha vs. Al Ittihad
8:00Aigle Royal vs. San Pedro
10:00Nigelec vs Safi
11:00USFA vs Gbohloe Su

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudi

HorariosPartidosCanales
10:15Al Qadisiya vs Al Khaleej
10:35Al Fayha vs Al Shabab
13:00Al Ahli SC vs Al Hilal

Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Deportivo Riestra vs. Gimnasia L.P.TyC Sports, Bet365, Max Argentina y TNT Sports
17:00Huracán vs. RacingTyC Sports, Bet365, ESPN y Disney Plus
17:15San Martín San Juan vs. Vélez SarsfieldBet365, TNT Sports, Max Argentina y Fanatiz
19:15Lanús vs. PlatenseTyC Sports, Disney Plus, ESPN y ESPN Premium

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
18:00Aurora vs. TomayapoFutbol Canal

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:00Atl. Bucaramanga vs. TolimaRCN Nuestra Tele y Win + Futbol
20:10América de Cali vs. Once CaldasRCN Nuestra Tele y Win + Futbol

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Cruz Azul vs. JuárezClaro Sports
20:00Necaxa vs. PueblaBet365
22:00Mazatlán vs. AtlasViX
22:05Tijuana vs. LeónTUDN USA

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
14:30General Caballero JLM vs. Sp. LuqueñoDirecTV Sports
17:00Olimpia vs. Sportivo TrinidenseDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
18:00Defensor Sporting vs. DanubioGOLTV y VTV +

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

