Partidos de hoy EN VIVO, viernes 19 de septiembre: programación, horarios y dónde ver

Sigue los partidos que se realizarán HOY viernes 19 de septiembre. Tenemos acción en las principales ligas de Europa, como la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1 y etc. En Argentina, Colombia y Uruguay también hay acción.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Stuttgart vs St. Pauli
| ESPN 5 y Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Real Betis vs. Real Sociedad
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Lyon vs Angers
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Lecce vs. Cagliari
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Campeones CAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Dadje vs. Al Ahly Tripoli
|10:00
|Aigles du Congo vs. Rivers United
|10:00
|Wiliete vs. Young Africans
|11:00
|African Stars vs. Vipers
Partidos de hoy por la Copa Confederaciones CAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Walayta Dicha vs. Al Ittihad
|8:00
|Aigle Royal vs. San Pedro
|10:00
|Nigelec vs Safi
|11:00
|USFA vs Gbohloe Su
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudi
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:15
|Al Qadisiya vs Al Khaleej
|10:35
|Al Fayha vs Al Shabab
|13:00
|Al Ahli SC vs Al Hilal
Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Deportivo Riestra vs. Gimnasia L.P.
|TyC Sports, Bet365, Max Argentina y TNT Sports
|17:00
|Huracán vs. Racing
|TyC Sports, Bet365, ESPN y Disney Plus
|17:15
|San Martín San Juan vs. Vélez Sarsfield
|Bet365, TNT Sports, Max Argentina y Fanatiz
|19:15
|Lanús vs. Platense
|TyC Sports, Disney Plus, ESPN y ESPN Premium
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Aurora vs. Tomayapo
|Futbol Canal
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Atl. Bucaramanga vs. Tolima
|RCN Nuestra Tele y Win + Futbol
|20:10
|América de Cali vs. Once Caldas
|RCN Nuestra Tele y Win + Futbol
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Cruz Azul vs. Juárez
|Claro Sports
|20:00
|Necaxa vs. Puebla
|Bet365
|22:00
|Mazatlán vs. Atlas
|ViX
|22:05
|Tijuana vs. León
|TUDN USA
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|General Caballero JLM vs. Sp. Luqueño
|DirecTV Sports
|17:00
|Olimpia vs. Sportivo Trinidense
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Defensor Sporting vs. Danubio
|GOLTV y VTV +
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.