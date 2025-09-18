- Hoy:
Gorosito dio fuerte comentario sobre su sanción de 6 fechas tras empatar con U. de Chile: "Es una..."
Néstor Gorosito rompió su silencio y lanzó un firme mensaje sobre la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria en su contra, en medio del empate 0-0 entre Alianza Lima y U. de Chile.
Alianza Lima empató 0-0 con la Universidad de Chile en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A pesar de ello, quien salió al frente por el equipo íntimo fue su entrenador, Néstor Gorosito, quien decidió romper su silencio y aclarar su postura sobre la sanción de 6 fechas impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1.
Tras empatar con U. de Chile, Néstor Gorosito arremetió contra su sanción de 6 fechas
Gorosito, técnico de Alianza, utilizó la conferencia de prensa después del partido contra la U. de Chile para brindar un breve y duro mensaje sobre la sanción de suspensión de 6 fechas, lo que le impedirá dirigir al club íntimo en los próximos encuentros del torneo peruano.
"Es una vergüenza que nos debiliten así. En los últimos 5 partidos de los clásicos, Alianza tuvo expulsados. Casi todo es contra Alianza. Me resulta muy extraño", afirmó en conferencia de prensa.
Néstor Gorosito usó la conferencia de prensa después del partido contra U. de Chile para hablar de su sanción de 6 fechas.
En palabras de Néstor Gorosito, se puede notar su suspicacia sobre las sanciones, calificándolas de vergonzosas, ya que en su opinión considera que la Comisión Disciplinaria está debilitando a su equipo al perder jugadores por inhabilitaciones. Tal es el caso de Zambrano y Garcés, quienes hicieron falta contra Deportivo Garcilaso.
Alianza Lima empató 0-0 con U. de Chile por Copa Sudamericana
Este comentario se da después de que Alianza Lima no logra vencer en casa a Universidad de Chile en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Alejandro Villanueva en Matute.
Ahora, el cuadro íntimo buscará su clasificación en Chile al visitar el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo, el jueves 25 de septiembre de 2025 por el partido de vuelta de los cuartos de la Sudamericana.
Notas Recomendadas
