Medellín vs Atlético Nacional EN VIVO, partido de vuelta de la final Copa BetPlay Colombia 2025
DIM y Atlético Nacional definen al campeón de la Copa BetPlay Colombia 2025 este miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot.
El clásico paisa vuelve a paralizar el fútbol colombiano. Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentan este miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot por el partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay 2025, en un duelo que promete máxima tensión y un título en juego. El encuentro se disputará a partir de las 19:30 hora local y de Perú.
Tras el empate sin goles en el partido de ida, la serie quedó completamente abierta, obligando a ambos equipos a salir a buscar la victoria en un escenario que será mayoritariamente rojo, pero con presencia verdolaga en las tribunas.
"Sabemos lo que es jugar finales, esperamos que bajo mi mando el Medellín pueda volver a gritar ¡Campeón!", anticipó el técnico del DIM, Alejandro Restrepo en la previa del trascendental partido contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de este miércoles 17 de diciembre.
Por el lado del Verdolaga, la hinchada le dedicó un emotivo banderazo previo a la final de la Copa BetPlay. Los hinchas buscan darle todo su apoyo y volver a soñar con un nuevo título en Colombia. Como se sabe, la llave está completamente abierta tras el empate sin goles que se dio en el duelo de ida.
Además, el clásico paisa llega empañado por una mala noticia. La Dimayor, a través de una resolución, resolvió que Atlético Nacional e Independiente Medellín tuvieron una 'conducta incorrecta' porque hubo varios amonestados en la ida de la final de la Copa BetPlay. También, cada club tendrá que pagar una multa de 355.875 pesos en un plazo máximo de 20 días.
Medellín vs Atlético Nacional: hora
- México: 18:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Colombia: 19.30 horas
- Bolivia: 20:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
- Argentina: 21:30 horas
- Brasil: 21:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
- Paraguay: 21:30 horas
- Chile: 21:30 horas
Medellín vs Atlético Nacional: canal y canal de tranmisión
Para ver la transmisión de la final de la Copa BetPlay Colombia entre Atlético Nacional y DIM podrás conectarte EN VIVO a través de la señal Win+ Futbol y la plataforma streaming, Win Play.
Medellín vs Atlético Nacional: apuestas y pronósticos
Betsson 2.58 3.25 2.68
Betano 2.65 2.92 3.05
1XBET 2.53 2.99 2.86
Medellín vs Atlético Nacional: alineaciones
Medellín: Aguerre; Mantilla, Ortiz, Londoño, Mena; Alvarado, Berrío, Baldomero, Arizala; Fydriszewski, León.
Atlético Nacional: Ospina; Román, García, Tesillo, Cándido; Matheus Uribe, Zapata; Marino, Cardona, Sarmiento; Morelos.
