América de Cali vs Atlético Nacional EN VIVO por semifinal de la Copa Colombia: hora y canal

América de Cali vs. Atlético Nacional juegan este domingo 16 de noviembre por la semifinal de la Copa Colombia 2025 en el Estadio Pascual Guerrero. Este vibrante partido, que tendrá como árbitro principal a Jairo Mayorga, está pactado para empezar a las 5:00 p.m. y será transmitido EN VIVO por Win + (en territorio colombiano).

Llegó el momento para conocer al finalista de la Copa Colombia. América de Cali necesita de una jornada histórica para dar vuelta a la serie (que se encuentra 4-1 a favor del verdolaga).

El 'Diablo' deberá ganar por tres goles de diferencia para empatar la llave y definir al clasificado desde la tanda de penales. En caso de llevarse el triunfo por 4 o más goles de diferencia estará en la final de manera directa.

Luis Ramos es una de las cartas que tiene América de Cali.

Con el objetivo de hacer historia, el entrenador de América de Cali, David González, sorprendió tras anunciar su lista de convocados, donde resaltan los regresos de: Santiago Silva, Daniel Bocanegra y Brayan Correa.

Atlético Nacional, por su parte, buscará sellar su boleto a la final en el Pascual Guerrero, el entrenador Diego Arias apostará por un juego inteligente, donde el contragolpe será su arma en ataque.

Los convocados en Atlético Nacional.

Andrés Sarmiento, Juan José Arias y Joan Castro no estarán en el compromiso por molestias físicas. A las bajas mencionadas se le suma la ausencia de Cardona.

¿A qué hora juega América de Cali vs. Atlético Nacional?

Los horarios del partido entre América de Cali y Atlético Nacional son: 5:00 p.m. en Colombia, Ecuador y Perú.

México: 4:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 5:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 6:00 p.m.

¿Dónde ver América de Cali vs. Atlético Nacional?

La transmisión de la semifinal de la Copa Colombia entre América de Cali contra Atlético Nacional estará a cargo de Win+ y Win Play.

América de Cali vs. Atlético Nacional: Apuestas

Horarios América de Cali Empate Atlético Nacional Betsson 2.18 3.25 3.25 Betano 2.10 3.40 3.55 1xBet 2.12 3.24 3.42 CoolBet 2.08 3.20 3.50 DoradoBet 2.05 3.33 3.60

América de Cali vs. Atlético Nacional: Boletería

Norte: $40.000

Occ 1: $90.000

Occ 2: $115.000

Occ 3: $90.000

América de Cali vs. Atlético Nacional: Posible alineación

América de Cali: Jorge Soto, Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Omar Bertel, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Roa, Cristian Barrios, Luis Ramos, Jan Lucumí.

Atlético Nacional: Harlen Castillo, Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Marino Hinestroza, Juan Bauzá, Marlos Moreno, Alfredo Morelos.