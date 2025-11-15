¿A qué hora juega América de Cali vs Atlético Nacional por la Copa Colombia?

Llegó el momento de ver el partido América de Cali vs Atlético Nacional por la vuelta de las semifinales de la Copa Betplay. Este interesante encuentro a disputarse en el Estadio Pascual Guerrero este domingo 16 de noviembre promete muchas emociones de principio a fin, por ello, conoce a continuación toda la información para que no te pierdas los detalles del compromiso EN VIVO..

¿A qué hora juega América de Cali vs Atlético Nacional?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido América de Cali vs Atlético Nacional por la vuelta de las semifinales de la Copa Colombia:

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:00 p.m.

España: 00:00 (del lunes 17)

¿Dónde ver América de Cali vs Atlético Nacional EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre América de Cali vs Atlético Nacional por el pase a la final de la Copa BetPlay será transmitido EN VIVO para territorio colombiano a través de Win+ y Win Play. Asimismo, puedes seguirlo por la web de Líbero.

Previa del partido América de Cali vs Atlético Nacional por Copa Colombia

América de Cali viene de perder en el partido de ida de las semifinales y necesita una victoria por más de tres goles para volver a disputar la final de la Copa Colombia. Sin embargo, es consciente de que al frente tendrá a un duro rival que no se guardará nada para poder sellar su clasificación.

Por su parte, Atlético Nacional puso un pie en la final al conseguir el triunfo en el estadio Atanasio Girardot. ‘El Verde’ llega como favorito a este segundo partido de la llave. En la previa de este compromiso, su entrenador Diego Arias se pronunció con un contundente mensaje.

“Coincido en que ganamos un primer tiempo de la serie, pero no está definido y hay que preparar bien ese duelo en Cali para superar a ese equipo. Sabemos la calidad de jugadores que tienen y tener conciencia de lo que hicimos bien, así como lo que debemos mejorar”, dijo.

