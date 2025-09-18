Prensa chilena se burla del Perú durante partido de Alianza Lima: "La U quiere pisco..."

Alianza Lima empató 0 a 0 con Universidad de Chile en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Desde Chile, los medios estuvieron muy atentos al encuentro y destacaron en portada una frase que sin duda genera polémica en la supuesta rivalidad entre ambas naciones por el pisco y la chicha.

El portal chileno 'RedGol' estuvo desarrollando el minuto a minuto y desató la controversia luego de titular su portada con la frase "La U de Chile quiere chicha y pisco sour", que reaviva la rivalidad entre Perú y Chile por las bebidas que cada país considera como propias.

"La U de Chile quiere chicha y pisco sour": la polémica portada de RedGol tras empate de Alianza Lima. Foto: RedGol

"Universidad de Chile no pudo ganar, pero saca leve ventaja en la llave: fue empate sin goles (0-0) contra Alianza Lima, como visita, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital de Perú", se puede leer dentro de la publicación de RedGol.

Esta portada explica que la Universidad de Chile estuvo en constante ataque para ganar el duelo en Perú contra Alianza Lima por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El desarrollo del partido muestra a la U. de Chile como el dominador absoluto debido a su desempeño en el campo de juego y por estar más cerca de anotar el primer gol antes y después de la expulsión del jugador de Alianza, Carlos Zambrano.

Sin embargo, el enfrentamiento entre Perú y Chile quedó 0-0, lo cual benefició al fútbol, ya que en el partido de vuelta será más emocionante y se vivirá minuto a minuto cada oportunidad de gol que tengan los equipos.

U. de Chile vs Alianza Lima: Duelo de vuelta

Alianza Lima visitará el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo para enfrentar a la U. de Chile el 25 de septiembre de 2025 a las 19:30 horas (Hora de Perú) por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.