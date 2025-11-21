Alianza Lima se 'refuerza' con exjugador de Universitario que fue campeón de la Liga 1

Alianza Lima no quiere dejar nada al azar cuando enfrente a UTC en la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Es por eso que, de cara al 2026, los íntimos reforzarán su plantilla con un exjugador de Universitario de Deportes que salió campeón nacional: Estamos hablando de Pablo Lavandeira.

Alianza Lima se 'refuerza' con jugador que fue campeón nacional de la Liga 1 y exfutbolista de Universitario

Según informó el periodista deportivo especializado en el cuadro íntimo, Kevin Pacheco, Alianza consideró dentro de los convocados a Lavandeira para disputar el duelo contra Universidad Técnica de Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Pablo Lavandeira reaparece en Alianza Lima. El volante será considerado en la lista de convocados ante UTC luego de seis meses. El 6 de junio, ante Sao Paulo, sufrió un esguince de tercer grado y un desgarro completo del bíceps femoral en la rodilla izquierda", manifestó.

Pablo Lavandeira es convocado para el duelo contra UTC por la última fecha del Torneo Clausura.

En caso Néstor Gorosito logre utilizar al mediocentro ofensivo dentro del once o como recambio durante los 90 minutos, el jugador uruguayo de 35 años volverá a disputar un partido oficial con Alianza Lima luego de 6 meses.

Es importante mencionar que Pablo Lavandeira se lesionó en junio de 2025 mientras disputaba un partido de la Copa Libertadores contra Sao Paulo en la jornada 4 de la fase de grupos.

Tras ello, fue diagnosticado con un esguince de tercer grado y desgarro del bíceps femoral en la rodilla izquierda, por lo que su baja duró 6 largos meses.

Ahora, el exjugador de Universitario de Deportes y campeón con Alianza Lima en 2022 tiene la oportunidad de disputar el último partido del Torneo Clausura con los íntimos y, si logra un gran rendimiento, podría ser utilizado en las fases finales de la Liga 1 en busca de asegurar el segundo puesto de Perú para la Copa Libertadores.

Sin embargo, Pablo Lavandeira termina contrato con Alianza Lima el 31 de diciembre de 2025, por lo que ahora todo dependerá de él mismo para dejar en claro que todavía puede ser útil para el equipo liderado por Néstor Gorosito.