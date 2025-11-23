0
Paulo Autuori y los cinco fichajes de peso que exigió en Sporting Cristal para el 2026

LÍBERO conoció que el DT Paulo Autuori ya pidió a sus primeros fichajes para conseguir el título de la Liga 1 con Sporting Cristal en la siguiente temporada. ¿Qué posiciones reforzarán?

Angel Curo
Paulo Autuori pidió cinco fichajes de peso con Sporting Cristal para el 2026
Paulo Autuori pidió cinco fichajes de peso con Sporting Cristal para el 2026 | Sporting Cristal | Composición: Líbero
Sporting Cristal se enfoca en afrontar los playoffs de la Liga 1, con la misión de asegurar el cupo de Perú 2 para la próxima Copa Libertadores. Paralelamente, el club ya comienza a planificar su plantel de cara a la siguiente temporada, con el objetivo de pelear nuevamente por el título nacional. En ese contexto, Paulo Autuori ha dado a conocer los refuerzos que pretende incorporar para la próxima campaña.

Sporting Cristal anunció la firma de futbolista de la selección de Venezuela

PUEDES VER: Sporting Cristal anunció la firma de futbolista de la selección de Venezuela: "Mediocampista..."

El cuadro del Rímac sabe que no puede equivocarse en el armado del plantel para 2026. Tras cinco años sin títulos, los hinchas han expresado su descontento con la directiva. Por ello, considerando la "purga" realizada a mitad de temporada, buscan reforzar la plantilla de manera estratégica.

¿Qué fichajes pidió Paulo Autuori para el 2026?

En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que aunque la temporada aún no concluye, Paulo Autuori tiene asegurada su continuidad y ya mantiene contacto con la dirección deportiva de Sporting Cristal para definir las posiciones que necesita reforzar.

El entrenador brasileño ha solicitado al menos cinco fichajes de peso: dos laterales, un atacante, un volante y un extremo, posiciones claves con la finalidad de mejorar el esquema del equipo y poder competir el título con Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Sporting Cristal

Sporting Cristal terminó la temporada jugando con canteranos, demostrando la necesidad de fichajes.

Sin embargo, los perfiles de los jugadores aún no están definidos y recién se determinarán una vez concluya la temporada, siempre que el club asegure su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2.

Sporting Cristal quiere a Luis Advíncula para el 2026

Diego Rebagliati señaló que la directiva de Sporting Cristal tiene decidido reforzarse con Luis Advíncula por la banda derecha. No obstante, esta contratación se dará solo si obtienen el pase a los grupos de la Libertadores. No obstante, tendrá que disputar su fichaje con Alianza Lima, que también lo pretende a 'Bolt'.

"En Cristal tienen pensando el próximo año jugar con tres centrales. Ojo con esto, no es 3-5-2, sino 3-4-3, porque es con extremos. Si Cristal es Perú 2, van por Advíncula de cabeza", informó el comentarista deportivo.

